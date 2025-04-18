Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ОДК назвал сроки поставки первых серийных двигателей для SSJ-100 - 18.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250418/pd-8-856817342.html
Глава ОДК назвал сроки поставки первых серийных двигателей для SSJ-100
Глава ОДК назвал сроки поставки первых серийных двигателей для SSJ-100 - 18.04.2025, ПРАЙМ
Глава ОДК назвал сроки поставки первых серийных двигателей для SSJ-100
Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации "Ростех" поставит первые серийные российские двигатели ПД-8 уже в текущем году, сообщил... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T14:22+0300
2025-04-18T14:23+0300
экономика
одк
двигатели пд-8
серийное производство
ssj-100
https://cdnn.1prime.ru/img/83931/14/839311447_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e7d93064fbaa9c93dfa1847fe6376c8.jpg
РЫБИНСК, 18 апр - ПРАЙМ. Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации "Ростех" поставит первые серийные российские двигатели ПД-8 уже в текущем году, сообщил журналистам генеральный директор ОДК Александр Грачев. "Мы идем абсолютно в графике в рамках сертификационных испытаний нового авиационного двигателя ПД-8. Осенью мы планируем получить сертификат типа. И в этом году мы обеспечим поставку первых серийных двигателей на самолеты "Суперджет", которые будут построены в следующем году", - сказал Грачев. Российский двигатель ПД-8 создан ОДК с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. В марте самолет "Суперджет" совершил первый полет с двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре. Самолет создается в широкой кооперации предприятия "Ростеха" под эгидой ПАО "Яковлев".
https://1prime.ru/20250207/ispytaniya-854752814.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83931/14/839311447_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab9c84f7d9c433a18c192dafda4acff3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
одк, двигатели пд-8, серийное производство, ssj-100
Экономика, ОДК, двигатели ПД-8, серийное производство, SSJ-100
14:22 18.04.2025 (обновлено: 14:23 18.04.2025)
 
Глава ОДК назвал сроки поставки первых серийных двигателей для SSJ-100

Грачев: ОДК планирует поставить первые серийные двигатели ПД-8 уже в 2025 году

© Ростислав Нетисов | Перейти в медиабанкАвиационный двигатель ПД-8
Авиационный двигатель ПД-8
© Ростислав Нетисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
РЫБИНСК, 18 апр - ПРАЙМ. Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации "Ростех" поставит первые серийные российские двигатели ПД-8 уже в текущем году, сообщил журналистам генеральный директор ОДК Александр Грачев.
"Мы идем абсолютно в графике в рамках сертификационных испытаний нового авиационного двигателя ПД-8. Осенью мы планируем получить сертификат типа. И в этом году мы обеспечим поставку первых серийных двигателей на самолеты "Суперджет", которые будут построены в следующем году", - сказал Грачев.
Российский двигатель ПД-8 создан ОДК с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. В марте самолет "Суперджет" совершил первый полет с двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре. Самолет создается в широкой кооперации предприятия "Ростеха" под эгидой ПАО "Яковлев".
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
Минпромторг ожидает начала испытаний Superjet с двигателем ПД-8
7 февраля, 13:20
 
ЭкономикаОДКдвигатели ПД-8серийное производствоSSJ-100
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала