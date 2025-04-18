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Глава ОДК назвал сроки поставки первых серийных двигателей для SSJ-100
Глава ОДК назвал сроки поставки первых серийных двигателей для SSJ-100 - 18.04.2025, ПРАЙМ
Глава ОДК назвал сроки поставки первых серийных двигателей для SSJ-100
Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации "Ростех" поставит первые серийные российские двигатели ПД-8 уже в текущем году, сообщил... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T14:22+0300
2025-04-18T14:22+0300
2025-04-18T14:23+0300
экономика
одк
двигатели пд-8
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РЫБИНСК, 18 апр - ПРАЙМ. Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации "Ростех" поставит первые серийные российские двигатели ПД-8 уже в текущем году, сообщил журналистам генеральный директор ОДК Александр Грачев. "Мы идем абсолютно в графике в рамках сертификационных испытаний нового авиационного двигателя ПД-8. Осенью мы планируем получить сертификат типа. И в этом году мы обеспечим поставку первых серийных двигателей на самолеты "Суперджет", которые будут построены в следующем году", - сказал Грачев. Российский двигатель ПД-8 создан ОДК с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. В марте самолет "Суперджет" совершил первый полет с двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре. Самолет создается в широкой кооперации предприятия "Ростеха" под эгидой ПАО "Яковлев".
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одк, двигатели пд-8, серийное производство, ssj-100
Экономика, ОДК, двигатели ПД-8, серийное производство, SSJ-100
Глава ОДК назвал сроки поставки первых серийных двигателей для SSJ-100
Грачев: ОДК планирует поставить первые серийные двигатели ПД-8 уже в 2025 году
РЫБИНСК, 18 апр - ПРАЙМ. Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации "Ростех" поставит первые серийные российские двигатели ПД-8 уже в текущем году, сообщил журналистам генеральный директор ОДК Александр Грачев.
"Мы идем абсолютно в графике в рамках сертификационных испытаний нового авиационного двигателя ПД-8. Осенью мы планируем получить сертификат типа. И в этом году мы обеспечим поставку первых серийных двигателей на самолеты "Суперджет", которые будут построены в следующем году", - сказал Грачев.
Российский двигатель ПД-8 создан ОДК с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. В марте самолет "Суперджет" совершил первый полет с двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре. Самолет создается в широкой кооперации предприятия "Ростеха" под эгидой ПАО "Яковлев".
Минпромторг ожидает начала испытаний Superjet с двигателем ПД-8