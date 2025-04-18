https://1prime.ru/20250418/pentagon-856833146.html

Пентагон подтвердил, что сокращает число военных в Сирии

Пентагон подтвердил, что сокращает число военных в Сирии - 18.04.2025, ПРАЙМ

Пентагон подтвердил, что сокращает число военных в Сирии

Пентагон подтвердил, что сокращает число военных в Сирии до менее 1000 в ближайшие месяцы, однако пообещал продолжить наносить удары по оставшимся в Сирии... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T23:56+0300

2025-04-18T23:56+0300

2025-04-18T23:56+0300

политика

пентагон

военные

сокращение

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ВАШИНГТОН, 18 апр - ПРАЙМ. Пентагон подтвердил, что сокращает число военных в Сирии до менее 1000 в ближайшие месяцы, однако пообещал продолжить наносить удары по оставшимся в Сирии террористам организации ИГ*, запрещенной в США и РФ. "Этот продуманный и учитывающий обстоятельства процесс позволит сократить присутствие США в Сирии до менее тысячи военнослужащих в ближайшие месяцы... Центральное командование США будет по-прежнему готово продолжать наносить удары по остаткам ИГИЛ* в Сирии", - говорится в заявлении Пентагона. В качестве причины сокращения военного присутствия в Сирии власти США привели их успехи в борьбе коалиционных сил против ИГ* в Сирии, в частности их "территориальное поражение", которое террористы потерпели в 2019 году во время первого срока президента США Дональда Трампа. Во вторник Пентагон прокомментировал РИА Новости сообщения в различных СМИ о сокращении американского присутствия в Сирии, заявив, что США регулярно перераспределяют силы в зависимости от потребностей.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://1prime.ru/20250411/blumberg-856603481.html

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пентагон, военные, сокращение