https://1prime.ru/20250418/peregovory-856816544.html
В МИД Ирана объяснили, что мешает прямым переговорам ИРИ с США
В МИД Ирана объяснили, что мешает прямым переговорам ИРИ с США - 18.04.2025, ПРАЙМ
В МИД Ирана объяснили, что мешает прямым переговорам ИРИ с США
Прямые переговоры с США сейчас невозможны для Ирана из-за санкций и политики максимального давления, проводимой Вашингтоном, но поле для дипломатии открыто,... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T14:19+0300
2025-04-18T14:19+0300
2025-04-18T14:19+0300
политика
иран
сша
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84098/19/840981969_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_30d76043b742660cb04f80f8c94db93b.jpg
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Прямые переговоры с США сейчас невозможны для Ирана из-за санкций и политики максимального давления, проводимой Вашингтоном, но поле для дипломатии открыто, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "В настоящее время мы будем вести только непрямые переговоры. Очевидно, что по причине угроз, которые озвучивает правительство США, и экономических санкций, а также политики максимального давления против нас мы не можем вести с ними прямые переговоры. Но дипломатический путь открыт, непрямые переговоры - это не что-то сложное или удивительное, достичь договоренностей возможно", - сказал министр на пресс-конференции после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
https://1prime.ru/20250417/peregovory-856798000.html
иран
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84098/19/840981969_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_6f4d77c43654cb93be62918f8d44876b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сша, переговоры
Политика, ИРАН, США, переговоры
В МИД Ирана объяснили, что мешает прямым переговорам ИРИ с США
Аракчи: Иран не готов к прямым переговорам с США из-за давления Вашингтона
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Прямые переговоры с США сейчас невозможны для Ирана из-за санкций и политики максимального давления, проводимой Вашингтоном, но поле для дипломатии открыто, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"В настоящее время мы будем вести только непрямые переговоры. Очевидно, что по причине угроз, которые озвучивает правительство США, и экономических санкций, а также политики максимального давления против нас мы не можем вести с ними прямые переговоры. Но дипломатический путь открыт, непрямые переговоры - это не что-то сложное или удивительное, достичь договоренностей возможно", - сказал министр на пресс-конференции после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Госдеп анонсировал второй раунд переговоров США и Ирана
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.