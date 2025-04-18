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В МИД Ирана объяснили, что мешает прямым переговорам ИРИ с США - 18.04.2025, ПРАЙМ
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В МИД Ирана объяснили, что мешает прямым переговорам ИРИ с США
В МИД Ирана объяснили, что мешает прямым переговорам ИРИ с США - 18.04.2025, ПРАЙМ
В МИД Ирана объяснили, что мешает прямым переговорам ИРИ с США
Прямые переговоры с США сейчас невозможны для Ирана из-за санкций и политики максимального давления, проводимой Вашингтоном, но поле для дипломатии открыто,... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T14:19+0300
2025-04-18T14:19+0300
политика
иран
сша
переговоры
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Прямые переговоры с США сейчас невозможны для Ирана из-за санкций и политики максимального давления, проводимой Вашингтоном, но поле для дипломатии открыто, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "В настоящее время мы будем вести только непрямые переговоры. Очевидно, что по причине угроз, которые озвучивает правительство США, и экономических санкций, а также политики максимального давления против нас мы не можем вести с ними прямые переговоры. Но дипломатический путь открыт, непрямые переговоры - это не что-то сложное или удивительное, достичь договоренностей возможно", - сказал министр на пресс-конференции после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
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иран, сша, переговоры
Политика, ИРАН, США, переговоры
14:19 18.04.2025
 
В МИД Ирана объяснили, что мешает прямым переговорам ИРИ с США

Аракчи: Иран не готов к прямым переговорам с США из-за давления Вашингтона

© РИА Новости . Рубен Мангасарян | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Рубен Мангасарян
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Прямые переговоры с США сейчас невозможны для Ирана из-за санкций и политики максимального давления, проводимой Вашингтоном, но поле для дипломатии открыто, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"В настоящее время мы будем вести только непрямые переговоры. Очевидно, что по причине угроз, которые озвучивает правительство США, и экономических санкций, а также политики максимального давления против нас мы не можем вести с ними прямые переговоры. Но дипломатический путь открыт, непрямые переговоры - это не что-то сложное или удивительное, достичь договоренностей возможно", - сказал министр на пресс-конференции после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
Госдеп анонсировал второй раунд переговоров США и Ирана
Вчера, 21:42
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
 
ПолитикаИРАНСШАпереговоры
 
 
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