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Приднестровье получило очередной транш финансовой помощи из России
Приднестровье получило очередной транш финансовой помощи из России - 18.04.2025, ПРАЙМ
Приднестровье получило очередной транш финансовой помощи из России
Очередной транш финансовой помощи из России для доплат пенсионерам поступил в Приднестровье, сообщает пресс-служба главы непризнанной Приднестровской Молдавской | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T15:09+0300
2025-04-18T15:09+0300
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ТИРАСПОЛЬ, 18 апр - ПРАЙМ. Очередной транш финансовой помощи из России для доплат пенсионерам поступил в Приднестровье, сообщает пресс-служба главы непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского. "В Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи. Средства предназначены для совместных приднестровско-российских доплат к пенсиям", - говорится в сообщении. Уточняется, сразу после пасхальных праздников пенсионеры получат по 600 приднестровских рублей – это выплаты за январь, февраль, март и апрель. 127 тысячам пользователей банковских карт деньги придут на счет, остальным их доставят лично. Майские и июньские доплаты пенсионеры получат в начале соответствующих месяцев. Пресс-служба уточнила, что размер ежемесячной выплаты сохраняется в размере 150 приднестровских рублей (более 950 российских рублей). Россия оказывает финансовую помощь Приднестровью с 2008 года. Свыше 140 тысяч пенсионеров в республике получают ежемесячно доплату за счет гуманитарной помощи из России. Доплату получают пенсионеры, достигшие 60-летнего (мужчины) и 55-летнего (женщины) возраста независимо от гражданства. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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россия, финансы, приднестровье
Экономика, РОССИЯ, Финансы, ПРИДНЕСТРОВЬЕ
Приднестровье получило очередной транш финансовой помощи из России
В Приднестровье поступил очередной транш помощи из России для доплат пенсионерам
ТИРАСПОЛЬ, 18 апр - ПРАЙМ. Очередной транш финансовой помощи из России для доплат пенсионерам поступил в Приднестровье, сообщает пресс-служба главы непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского.
"В Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи. Средства предназначены для совместных приднестровско-российских доплат к пенсиям", - говорится в сообщении.
Уточняется, сразу после пасхальных праздников пенсионеры получат по 600 приднестровских рублей – это выплаты за январь, февраль, март и апрель. 127 тысячам пользователей банковских карт деньги придут на счет, остальным их доставят лично. Майские и июньские доплаты пенсионеры получат в начале соответствующих месяцев.
Пресс-служба уточнила, что размер ежемесячной выплаты сохраняется в размере 150 приднестровских рублей (более 950 российских рублей).
Россия оказывает финансовую помощь Приднестровью с 2008 года. Свыше 140 тысяч пенсионеров в республике получают ежемесячно доплату за счет гуманитарной помощи из России. Доплату получают пенсионеры, достигшие 60-летнего (мужчины) и 55-летнего (женщины) возраста независимо от гражданства.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Власти Приднестровья сообщили о прекращении поставок газа