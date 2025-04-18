Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первая женщина-пилот истребителя F-16 появилась в Польше - 18.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250418/pilot-856808288.html
Первая женщина-пилот истребителя F-16 появилась в Польше
Первая женщина-пилот истребителя F-16 появилась в Польше - 18.04.2025, ПРАЙМ
Первая женщина-пилот истребителя F-16 появилась в Польше
В Польше появилась первая женщина, которая пилотирует истребитель F-16, сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T11:07+0300
2025-04-18T11:07+0300
общество
польша
сша
f-16
https://cdnn.1prime.ru/img/84200/05/842000533_0:108:3259:1941_1920x0_80_0_0_95dd0625f84e0bd32012be1908dbbdc0.jpg
ВАРШАВА, 18 апр – ПРАЙМ. В Польше появилась первая женщина, которая пилотирует истребитель F-16, сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Важная новость для наших военно-воздушных сил и всех вооруженных сил Польши — первая женщина стала пилотом F-16", - написал он в соцсети Х. По словам министра, офицер служит в 32-й тактической авиабазе в Ласке. "Она прошла обучение в США и теперь может пилотировать наши истребители", - добавил он. Как указал Косиняк-Камыш, "еще одна женщина-пилот проходит подготовку на 31-й базе в Кшесинах". На вооружении ВВС Польши находятся 48 истребителей F-16.
https://1prime.ru/20250415/f-16--856702032.html
польша
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84200/05/842000533_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_47c74a4cdb31a10ec663fd193c35a769.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , польша, сша, f-16
Общество , ПОЛЬША, США, F-16
11:07 18.04.2025
 
Первая женщина-пилот истребителя F-16 появилась в Польше

Министр обороны Косиняк-Камыш: в Польше появилась первая женщина-пилот F-16

© РИА Новости . Мария Диментова | Перейти в медиабанкМалозаметный летательный аппарат F-16
Малозаметный летательный аппарат F-16 - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Мария Диментова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 18 апр – ПРАЙМ. В Польше появилась первая женщина, которая пилотирует истребитель F-16, сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Важная новость для наших военно-воздушных сил и всех вооруженных сил Польши — первая женщина стала пилотом F-16", - написал он в соцсети Х.
По словам министра, офицер служит в 32-й тактической авиабазе в Ласке. "Она прошла обучение в США и теперь может пилотировать наши истребители", - добавил он.
Как указал Косиняк-Камыш, "еще одна женщина-пилот проходит подготовку на 31-й базе в Кшесинах".
На вооружении ВВС Польши находятся 48 истребителей F-16.
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
"Нет аналогов". В США объяснили, как РФ удалось сбить F-16 в глубоком тылу
15 апреля, 14:32
 
ОбществоПОЛЬШАСШАF-16
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала