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Первая женщина-пилот истребителя F-16 появилась в Польше

Первая женщина-пилот истребителя F-16 появилась в Польше - 18.04.2025, ПРАЙМ

Первая женщина-пилот истребителя F-16 появилась в Польше

В Польше появилась первая женщина, которая пилотирует истребитель F-16, сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T11:07+0300

2025-04-18T11:07+0300

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общество

польша

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f-16

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ВАРШАВА, 18 апр – ПРАЙМ. В Польше появилась первая женщина, которая пилотирует истребитель F-16, сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Важная новость для наших военно-воздушных сил и всех вооруженных сил Польши — первая женщина стала пилотом F-16", - написал он в соцсети Х. По словам министра, офицер служит в 32-й тактической авиабазе в Ласке. "Она прошла обучение в США и теперь может пилотировать наши истребители", - добавил он. Как указал Косиняк-Камыш, "еще одна женщина-пилот проходит подготовку на 31-й базе в Кшесинах". На вооружении ВВС Польши находятся 48 истребителей F-16.

https://1prime.ru/20250415/f-16--856702032.html

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общество , польша, сша, f-16