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Первая женщина-пилот истребителя F-16 появилась в Польше
Первая женщина-пилот истребителя F-16 появилась в Польше - 18.04.2025, ПРАЙМ
Первая женщина-пилот истребителя F-16 появилась в Польше
В Польше появилась первая женщина, которая пилотирует истребитель F-16, сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T11:07+0300
2025-04-18T11:07+0300
2025-04-18T11:07+0300
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ВАРШАВА, 18 апр – ПРАЙМ. В Польше появилась первая женщина, которая пилотирует истребитель F-16, сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Важная новость для наших военно-воздушных сил и всех вооруженных сил Польши — первая женщина стала пилотом F-16", - написал он в соцсети Х. По словам министра, офицер служит в 32-й тактической авиабазе в Ласке. "Она прошла обучение в США и теперь может пилотировать наши истребители", - добавил он. Как указал Косиняк-Камыш, "еще одна женщина-пилот проходит подготовку на 31-й базе в Кшесинах". На вооружении ВВС Польши находятся 48 истребителей F-16.
https://1prime.ru/20250415/f-16--856702032.html
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общество , польша, сша, f-16
Общество , ПОЛЬША, США, F-16
Первая женщина-пилот истребителя F-16 появилась в Польше
Министр обороны Косиняк-Камыш: в Польше появилась первая женщина-пилот F-16
ВАРШАВА, 18 апр – ПРАЙМ. В Польше появилась первая женщина, которая пилотирует истребитель F-16, сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Важная новость для наших военно-воздушных сил и всех вооруженных сил Польши — первая женщина стала пилотом F-16", - написал он в соцсети Х.
По словам министра, офицер служит в 32-й тактической авиабазе в Ласке. "Она прошла обучение в США и теперь может пилотировать наши истребители", - добавил он.
Как указал Косиняк-Камыш, "еще одна женщина-пилот проходит подготовку на 31-й базе в Кшесинах".
На вооружении ВВС Польши находятся 48 истребителей F-16.
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