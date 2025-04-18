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Bloomberg: США представили в Париже предложение по миру на Украине

Bloomberg: США представили в Париже предложение по миру на Украине - 18.04.2025, ПРАЙМ

Bloomberg: США представили в Париже предложение по миру на Украине

США представили в Париже союзникам предложения по урегулированию на Украине, которые включают смягчение санкций против России. Об этом говорится в материале... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T16:36+0300

2025-04-18T16:36+0300

2025-04-18T16:36+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. США представили в Париже союзникам предложения по урегулированию на Украине, которые включают смягчение санкций против России. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg."США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая краткое изложение условий прекращения боевых действий и ослабления санкций в отношении Москвы в случае длительного прекращения огня", - сказано в тексте публикации.Американские чиновники также заявили, что надеются на полное прекращение огня в Украине в ближайшие недели.По данным источников агентства, предложения США по урегулированию на Украине подразумевают, что перешедшие под контроль России территории останутся за ней. Как отмечает агентство, предложения США также подразумевают отказ от обсуждений членства Украины в НАТО. "Планы, которые необходимо дополнительно обсудить с Киевом, не приведут к окончательному урегулированию, и европейские союзники не признают... территории российскими", - отмечает агентство со ссылкой на одного из чиновников.

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