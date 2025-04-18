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"Росконгресс": бизнесмены из недружественных стран могут участвовать в ПМЭФ

"Росконгресс": бизнесмены из недружественных стран могут участвовать в ПМЭФ - 18.04.2025, ПРАЙМ

"Росконгресс": бизнесмены из недружественных стран могут участвовать в ПМЭФ

Бизнесмены из недружественных стран могут принимать участие в ПМЭФ, если разделяют ценности России, заявил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев в... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T05:45+0300

2025-04-18T05:45+0300

2025-04-18T05:45+0300

экономика

россия

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ДЖАКАРТА, 18 апр – ПРАЙМ. Бизнесмены из недружественных стран могут принимать участие в ПМЭФ, если разделяют ценности России, заявил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев в интервью РИА Новости. "Мы видим, что бизнесмены из недружественных стран тоже принимают активное участие в Петербургском международном экономическом форуме. Это достаточно открытая площадка, мы никого не ограничиваем. Главное, чтобы участники разделяли наши общие ценности, которые являются основой роста в многополярном мире. И это будет основной темой ПМЭФ 2025 года - "Общие ценности – основа роста в многополярном мире", - отметил Стуглев. При этом, по его словам, тема ВЭФ-2025 еще не определена. "Тему мы еще не выбрали, но думаю, что в ближайшее время, после проведения организационного комитета, мы все об этом узнаем", - пояснил собеседник агентства. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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