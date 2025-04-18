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Трамп допустил прекращение военной помощи Украине - 18.04.2025, ПРАЙМ
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Трамп допустил прекращение военной помощи Украине
Трамп допустил прекращение военной помощи Украине - 18.04.2025, ПРАЙМ
Трамп допустил прекращение военной помощи Украине
Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам на церемонии в Белом доме, что не исключает, что Вашингтон впредь не будет поставлять Киеву военную... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T20:06+0300
2025-04-18T20:32+0300
политика
дональд трамп
сша
военная помощь украине
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ВАШИНГТОН, 18 апр - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам на церемонии в Белом доме, что не исключает, что Вашингтон впредь не будет поставлять Киеву военную помощь, если усилия по урегулированию украинского конфликта на увенчаются успехом."Я не хочу этого говорить, поскольку верю, что нам удастся добиться (разрешения конфликта - ред.)", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, намерен ли он прекратить оказание помощи военного характера Киеву, если США выйдут из мирных переговоров.Глава государства также не стал напрямую отвечать на вопрос о возможности полного выхода Вашингтона из переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине. "Я не хочу этого говорить", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.При этом президент США отметил, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать."Если по какой-то причине одна из двух сторон будет этому сильно мешать, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы глупцы, вы ужасные люди", и мы просто бросим это. Но, надеюсь, нам не придется этого делать", - сказал Трамп.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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дональд трамп, сша, военная помощь украине
Политика, Дональд Трамп, США, военная помощь Украине
20:06 18.04.2025 (обновлено: 20:32 18.04.2025)
 
Трамп допустил прекращение военной помощи Украине

Трамп: США могу прекратить военную помощь Украине, но верят в достижение мира

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 18 апр - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам на церемонии в Белом доме, что не исключает, что Вашингтон впредь не будет поставлять Киеву военную помощь, если усилия по урегулированию украинского конфликта на увенчаются успехом.
"Я не хочу этого говорить, поскольку верю, что нам удастся добиться (разрешения конфликта - ред.)", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, намерен ли он прекратить оказание помощи военного характера Киеву, если США выйдут из мирных переговоров.
Глава государства также не стал напрямую отвечать на вопрос о возможности полного выхода Вашингтона из переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине. "Я не хочу этого говорить", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
При этом президент США отметил, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать.
"Если по какой-то причине одна из двух сторон будет этому сильно мешать, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы глупцы, вы ужасные люди", и мы просто бросим это. Но, надеюсь, нам не придется этого делать", - сказал Трамп.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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ПолитикаДональд ТрампСШАвоенная помощь Украине
 
 
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