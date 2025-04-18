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Дуда призвал защитить Польшу от России с помощью ядерного оружия Франции - 18.04.2025, ПРАЙМ
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Дуда призвал защитить Польшу от России с помощью ядерного оружия Франции
Дуда призвал защитить Польшу от России с помощью ядерного оружия Франции - 18.04.2025, ПРАЙМ
Дуда призвал защитить Польшу от России с помощью ядерного оружия Франции
Президент Польши Анджей Дуда призвал защитить страну с помощью ядерного оружия Франции от потенциальной "угрозы" со стороны России, передает агентство Блумберг. | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T09:53+0300
2025-04-18T09:53+0300
вооружения
общество
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда призвал защитить страну с помощью ядерного оружия Франции от потенциальной "угрозы" со стороны России, передает агентство Блумберг. Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выступление Макрона конфронтационным. Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, заявил, что Москва считает риторику Макрона угрозой. "Президент Польши заявил, что его стране следует добиваться защиты посредством ядерного сдерживания со стороны Франции в отношении потенциальной российской угрозы, в то же время он продолжил призывать к доступу к американским атомным вооружениям", - говорится в сообщении агентства по итогам интервью с Дудой. По словам польского лидера, эти идеи "не противоречат и не исключают друг друга", отмечается в сообщении. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что обсудил с президентом Франции "ядерное сотрудничество". Дуда, в свою очередь, призвал Вашингтон перенести ядерное оружие с территории США или Западной Европы на польскую территорию, он обсуждал этот вопрос с советником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом.
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общество , франция, анджей дуда, нато, ес
Вооружения, Общество , ФРАНЦИЯ, Анджей Дуда, НАТО, ЕС
09:53 18.04.2025
 
Дуда призвал защитить Польшу от России с помощью ядерного оружия Франции

Президент Польши Дуда призвал защитить страну с помощью ядерного оружия Франции

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда призвал защитить страну с помощью ядерного оружия Франции от потенциальной "угрозы" со стороны России, передает агентство Блумберг.
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выступление Макрона конфронтационным. Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, заявил, что Москва считает риторику Макрона угрозой.
"Президент Польши заявил, что его стране следует добиваться защиты посредством ядерного сдерживания со стороны Франции в отношении потенциальной российской угрозы, в то же время он продолжил призывать к доступу к американским атомным вооружениям", - говорится в сообщении агентства по итогам интервью с Дудой.
По словам польского лидера, эти идеи "не противоречат и не исключают друг друга", отмечается в сообщении.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что обсудил с президентом Франции "ядерное сотрудничество". Дуда, в свою очередь, призвал Вашингтон перенести ядерное оружие с территории США или Западной Европы на польскую территорию, он обсуждал этот вопрос с советником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом.
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