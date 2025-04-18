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Минсельхоз сообщил о снижении пошлины на экспорт пшеницы

Минсельхоз сообщил о снижении пошлины на экспорт пшеницы - 18.04.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз сообщил о снижении пошлины на экспорт пшеницы

Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 23 по 29 апреля снизится до 1832 рублей за тонну, на ячмень - до 87,7 рубля, на кукурузу - до 1073,6 рубля за... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T21:23+0300

2025-04-18T21:23+0300

2025-04-18T21:23+0300

экономика

минсельхоз

пошлина на экспорт пшеницы

снижение

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 23 по 29 апреля снизится до 1832 рублей за тонну, на ячмень - до 87,7 рубля, на кукурузу - до 1073,6 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 247,4 доллара за тонну, на ячмень - 204 доллара, на кукурузу - 220,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 16 по 22 апреля, составляет 2210,7 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 365,6 рубля, кукурузы - 1374,5 рубля за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

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минсельхоз, пошлина на экспорт пшеницы, снижение