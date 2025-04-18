https://1prime.ru/20250418/poshlina-856831235.html
Минсельхоз сообщил о снижении пошлины на экспорт пшеницы
Минсельхоз сообщил о снижении пошлины на экспорт пшеницы - 18.04.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз сообщил о снижении пошлины на экспорт пшеницы
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 23 по 29 апреля снизится до 1832 рублей за тонну, на ячмень - до 87,7 рубля, на кукурузу - до 1073,6 рубля за... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T21:23+0300
2025-04-18T21:23+0300
2025-04-18T21:23+0300
экономика
минсельхоз
пошлина на экспорт пшеницы
снижение
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/13/841471311_0:191:2720:1721_1920x0_80_0_0_745989044bd7d8aed68e2d4d35c0dcae.jpg
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 23 по 29 апреля снизится до 1832 рублей за тонну, на ячмень - до 87,7 рубля, на кукурузу - до 1073,6 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 247,4 доллара за тонну, на ячмень - 204 доллара, на кукурузу - 220,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 16 по 22 апреля, составляет 2210,7 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 365,6 рубля, кукурузы - 1374,5 рубля за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
https://1prime.ru/20250411/poshlina-856610154.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/13/841471311_86:0:2635:1912_1920x0_80_0_0_7b0cb3adf43d56071d179109f8a631ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минсельхоз, пошлина на экспорт пшеницы, снижение
Экономика, Минсельхоз, пошлина на экспорт пшеницы, снижение
Минсельхоз сообщил о снижении пошлины на экспорт пшеницы
МСХ: пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 23 апреля снизится до 1832 руб за тонну
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 23 по 29 апреля снизится до 1832 рублей за тонну, на ячмень - до 87,7 рубля, на кукурузу - до 1073,6 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 247,4 доллара за тонну, на ячмень - 204 доллара, на кукурузу - 220,9 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 16 по 22 апреля, составляет 2210,7 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 365,6 рубля, кукурузы - 1374,5 рубля за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы с 16 апреля вырастет до 2210,7 рубля за тонну
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.