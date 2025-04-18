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Кустурица рассказал о "части войны" с православием в Молдавии
Кустурица рассказал о "части войны" с православием в Молдавии - 18.04.2025, ПРАЙМ
Кустурица рассказал о "части войны" с православием в Молдавии
Срыв поездки властями Молдавии архиепископа Маркелла за Благодатным огнем на Святую землю является частью войны с православием, но она безуспешна, как и внешние | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T14:27+0300
2025-04-18T14:27+0300
2025-04-18T14:27+0300
политика
эмир кустурица
молдавия
православие
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БЕЛГРАД, 18 апр – ПРАЙМ. Срыв поездки властями Молдавии архиепископа Маркелла за Благодатным огнем на Святую землю является частью войны с православием, но она безуспешна, как и внешние попытки поставить православный мир под контроль, заявил РИА Новости сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи. "Это уже в некотором смысле отработано. После нападения на Киево-Печерскую Лавру меня больше ничего не удивляет. Это был знак войны против православного мира, против православных русских и всех православных. И сейчас продолжается этот бой, и они думают, что новыми секулярными политическими шагами сначала запугают, а затем уничтожат православную цивилизацию. Но им это не удастся. Думаю, что эта новая церковь, или "церковь мира" (так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) – ред.) как они ее называют – попытка поставить часть православного мира под контроль. Могут устроить гонения на одних, но в другой раз у них не получится", - заявил Кустурица. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку. Православная церковь Молдавии, являясь самоуправляемой частью Русской православной церкви, объединяет 70% населения Молдовы и Приднестровья, включая около 1,3 тысячи приходов. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, объединяющая 291 приход и примерно 10-20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление по поводу отсутствия диалога между властями и Молдавской православной церковью.-0-
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эмир кустурица, молдавия, православие
Политика, Эмир Кустурица, МОЛДАВИЯ, Православие
Кустурица рассказал о "части войны" с православием в Молдавии
Кустурица: срыв поездки архиепископа Маркела - часть войны с православием
БЕЛГРАД, 18 апр – ПРАЙМ. Срыв поездки властями Молдавии архиепископа Маркелла за Благодатным огнем на Святую землю является частью войны с православием, но она безуспешна, как и внешние попытки поставить православный мир под контроль, заявил РИА Новости сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.
Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи.
"Это уже в некотором смысле отработано. После нападения на Киево-Печерскую Лавру меня больше ничего не удивляет. Это был знак войны против православного мира, против православных русских и всех православных. И сейчас продолжается этот бой, и они думают, что новыми секулярными политическими шагами сначала запугают, а затем уничтожат православную цивилизацию. Но им это не удастся. Думаю, что эта новая церковь, или "церковь мира" (так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) – ред.) как они ее называют – попытка поставить часть православного мира под контроль. Могут устроить гонения на одних, но в другой раз у них не получится", - заявил Кустурица.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
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Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.
Православная церковь Молдавии, являясь самоуправляемой частью Русской православной церкви, объединяет 70% населения Молдовы и Приднестровья, включая около 1,3 тысячи приходов. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, объединяющая 291 приход и примерно 10-20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление по поводу отсутствия диалога между властями и Молдавской православной церковью.-0-