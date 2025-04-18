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Эксперт: профессионализм молодых поваров опережает спрос на рынке

Эксперт: профессионализм молодых поваров опережает спрос на рынке - 18.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт: профессионализм молодых поваров опережает спрос на рынке

Уровень профессионализма молодых поваров в России опережает спрос на ресторанном рынке, они способны поднять гастрономию страны на новую планку, заявил в... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T07:31+0300

2025-04-18T07:31+0300

2025-04-18T07:31+0300

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геленджик

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Уровень профессионализма молодых поваров в России опережает спрос на ресторанном рынке, они способны поднять гастрономию страны на новую планку, заявил в интервью РИА Новости руководитель винного города "Белый мыс", основатель Hurma Group of Companies Дмитрий Левицкий. "Профессионализм молодых поваров во многом опережает спрос на рынке. Мы решили помочь им и дать поварам платформу для развития, показывать на всю страну их уровень и поднимать гастрономическую планку России", - отметил Левицкий, рассказывая о национальном гастрономическом конкурсе "Лавры", который проводится Минпромторгом, винным городом "Белый мыс" и институтом гастрономии Сибирского федерального университета. Левицкий уточнил, что в конкурсе принимают участие молодые повара, которые осмысленно работают с локальными продуктами. "Конкурс уже вызвал огромный отклик - нам пришло почти 400 заявок со всей страны, из которых мы выбрали 16 полуфиналистов. Многие из них родом из небольших городов и не имеют возможности заявить о себе и мы решили это исправить. Ведь мы не просто строим винный город, а хотим, чтобы Геленджик стал еще и гастрономической столицей юга России", - рассказал собеседник агентства. Первый в России и в мире винный город "Белый мыс" сейчас строится в Геленджике. Идея создания принадлежит группе акционерного банка "Россия" (владеет винодельнями "Массандра", "Инкерман", "Новый Свет"). Помимо винотеки проект будет включать рестораны, интерактивный музей, винную лабораторию, школу сомелье и другие объекты. Ожидается, что откроется "винный город" к концу 2025 года. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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