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Нацбанк Украины ухудшил экономический прогноз на текущий год, пишут СМИ

Нацбанк Украины ухудшил экономический прогноз на текущий год, пишут СМИ - 18.04.2025, ПРАЙМ

Нацбанк Украины ухудшил экономический прогноз на текущий год, пишут СМИ

Нацбанк Украины (НБУ) ухудшил экономический прогноз на текущий год, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные украинского финрегулятора. | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T19:34+0300

2025-04-18T19:34+0300

2025-04-18T19:35+0300

экономика

нацбанк украины

экономический прогноз

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Нацбанк Украины (НБУ) ухудшил экономический прогноз на текущий год, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные украинского финрегулятора. "Нацбанк ухудшил экономический прогноз", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Как сообщает издание, НБУ заявил об ухудшении прогноза по росту ВВП на 2025 год до 3,1% вместо 3,6%. При этом в НБУ верят в возможное снижение темпов инфляции, но признают наличие рисков ухудшения общей экономической ситуации в стране. Среди таких рисков НБУ называет возможные дополнительные бюджетные расходы, прежде всего на оборону, дальнейшее повреждение энергетической инфраструктуры и вызванное этим удорожание производства, а также дальнейший отток населения с Украины, что негативно повлияет на рынок труда в стране. Ранее Нацбанк Украины сообщил, что инфляция в стране в I квартале росла и в марте ускорилась до 14,6% в годовом измерении.

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нацбанк украины, экономический прогноз