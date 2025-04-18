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Нацбанк Украины ухудшил экономический прогноз на текущий год, пишут СМИ - 18.04.2025, ПРАЙМ
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Нацбанк Украины ухудшил экономический прогноз на текущий год, пишут СМИ
Нацбанк Украины ухудшил экономический прогноз на текущий год, пишут СМИ - 18.04.2025, ПРАЙМ
Нацбанк Украины ухудшил экономический прогноз на текущий год, пишут СМИ
Нацбанк Украины (НБУ) ухудшил экономический прогноз на текущий год, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные украинского финрегулятора. | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T19:34+0300
2025-04-18T19:35+0300
экономика
нацбанк украины
экономический прогноз
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Нацбанк Украины (НБУ) ухудшил экономический прогноз на текущий год, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные украинского финрегулятора. "Нацбанк ухудшил экономический прогноз", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Как сообщает издание, НБУ заявил об ухудшении прогноза по росту ВВП на 2025 год до 3,1% вместо 3,6%. При этом в НБУ верят в возможное снижение темпов инфляции, но признают наличие рисков ухудшения общей экономической ситуации в стране. Среди таких рисков НБУ называет возможные дополнительные бюджетные расходы, прежде всего на оборону, дальнейшее повреждение энергетической инфраструктуры и вызванное этим удорожание производства, а также дальнейший отток населения с Украины, что негативно повлияет на рынок труда в стране. Ранее Нацбанк Украины сообщил, что инфляция в стране в I квартале росла и в марте ускорилась до 14,6% в годовом измерении.
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нацбанк украины, экономический прогноз
Экономика, Нацбанк Украины, экономический прогноз
19:34 18.04.2025 (обновлено: 19:35 18.04.2025)
 
Нацбанк Украины ухудшил экономический прогноз на текущий год, пишут СМИ

"Страна.ua": Нацбанк Украины ухудшил экономический прогноз на текущий год

© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети FacebookЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Нацбанк Украины (НБУ) ухудшил экономический прогноз на текущий год, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные украинского финрегулятора.
"Нацбанк ухудшил экономический прогноз", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как сообщает издание, НБУ заявил об ухудшении прогноза по росту ВВП на 2025 год до 3,1% вместо 3,6%. При этом в НБУ верят в возможное снижение темпов инфляции, но признают наличие рисков ухудшения общей экономической ситуации в стране.
Среди таких рисков НБУ называет возможные дополнительные бюджетные расходы, прежде всего на оборону, дальнейшее повреждение энергетической инфраструктуры и вызванное этим удорожание производства, а также дальнейший отток населения с Украины, что негативно повлияет на рынок труда в стране.
Здание Национального банка Украины. - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
Нацбанк Украины оштрафовал "Международный инвестиционный банк" Порошенко*
8 апреля, 15:48
Ранее Нацбанк Украины сообщил, что инфляция в стране в I квартале росла и в марте ускорилась до 14,6% в годовом измерении.
 
ЭкономикаНацбанк Украиныэкономический прогноз
 
 
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