https://1prime.ru/20250418/raiffeisen--856807977.html
Raiffeisen опровергла приостановку продажи подразделений в России
Raiffeisen опровергла приостановку продажи подразделений в России - 18.04.2025, ПРАЙМ
Raiffeisen опровергла приостановку продажи подразделений в России
Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG опровергла РИА Новости сообщения о приостановке продажи его подразделений в России. | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T10:55+0300
2025-04-18T10:55+0300
2025-04-18T10:55+0300
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ВЕНА, 18 апр - ПРАЙМ. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG опровергла РИА Новости сообщения о приостановке продажи его подразделений в России. "Процесс продажи не остановлен и не заморожен", - ответил пресс-секретарь Raiffeisen Bank International AG Кристоф Данц на просьбу прокомментировать сообщения о заморозке процесса. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Raiffeisen приостановил продажу российского подразделения на фоне политического сближения между Вашингтоном и Москвой. Издание уточняло, что банк принял решение приостановить процесс ещё в феврале.
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Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банки, Вена, ВАШИНГТОН, МОСКВА, Financial Times, Raiffeisen
Raiffeisen опровергла приостановку продажи подразделений в России
Raiffeisen опровергла сообщения о приостановке продажи подразделений в России
ВЕНА, 18 апр - ПРАЙМ. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG опровергла РИА Новости сообщения о приостановке продажи его подразделений в России.
"Процесс продажи не остановлен и не заморожен", - ответил пресс-секретарь Raiffeisen Bank International AG Кристоф Данц на просьбу прокомментировать сообщения о заморозке процесса.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Raiffeisen приостановил продажу российского подразделения на фоне политического сближения между Вашингтоном и Москвой. Издание уточняло, что банк принял решение приостановить процесс ещё в феврале.
Группа Raiffeisen приостановила попытки продать бизнес в России