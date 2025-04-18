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Raiffeisen опровергла приостановку продажи подразделений в России - 18.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250418/raiffeisen--856807977.html
Raiffeisen опровергла приостановку продажи подразделений в России
Raiffeisen опровергла приостановку продажи подразделений в России - 18.04.2025, ПРАЙМ
Raiffeisen опровергла приостановку продажи подразделений в России
Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG опровергла РИА Новости сообщения о приостановке продажи его подразделений в России. | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T10:55+0300
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экономика
финансы
россия
банки
вена
вашингтон
москва
financial times
raiffeisen
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ВЕНА, 18 апр - ПРАЙМ. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG опровергла РИА Новости сообщения о приостановке продажи его подразделений в России. "Процесс продажи не остановлен и не заморожен", - ответил пресс-секретарь Raiffeisen Bank International AG Кристоф Данц на просьбу прокомментировать сообщения о заморозке процесса. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Raiffeisen приостановил продажу российского подразделения на фоне политического сближения между Вашингтоном и Москвой. Издание уточняло, что банк принял решение приостановить процесс ещё в феврале.
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финансы, россия, банки, вена, вашингтон, москва, financial times, raiffeisen
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банки, Вена, ВАШИНГТОН, МОСКВА, Financial Times, Raiffeisen
10:55 18.04.2025
 
Raiffeisen опровергла приостановку продажи подразделений в России

Raiffeisen опровергла сообщения о приостановке продажи подразделений в России

© Фото : Raiffeisen Bank International!Райффайзенбанк
!Райффайзенбанк - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© Фото : Raiffeisen Bank International
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ВЕНА, 18 апр - ПРАЙМ. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG опровергла РИА Новости сообщения о приостановке продажи его подразделений в России.
"Процесс продажи не остановлен и не заморожен", - ответил пресс-секретарь Raiffeisen Bank International AG Кристоф Данц на просьбу прокомментировать сообщения о заморозке процесса.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Raiffeisen приостановил продажу российского подразделения на фоне политического сближения между Вашингтоном и Москвой. Издание уточняло, что банк принял решение приостановить процесс ещё в феврале.
Райффайзен банк - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
Группа Raiffeisen приостановила попытки продать бизнес в России
09:41
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯБанкиВенаВАШИНГТОНМОСКВАFinancial TimesRaiffeisen
 
 
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