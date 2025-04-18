https://1prime.ru/20250418/raiffeisen--856807977.html

Raiffeisen опровергла приостановку продажи подразделений в России

Raiffeisen опровергла приостановку продажи подразделений в России - 18.04.2025, ПРАЙМ

Raiffeisen опровергла приостановку продажи подразделений в России

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG опровергла РИА Новости сообщения о приостановке продажи его подразделений в России. | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T10:55+0300

2025-04-18T10:55+0300

2025-04-18T10:55+0300

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ВЕНА, 18 апр - ПРАЙМ. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG опровергла РИА Новости сообщения о приостановке продажи его подразделений в России. "Процесс продажи не остановлен и не заморожен", - ответил пресс-секретарь Raiffeisen Bank International AG Кристоф Данц на просьбу прокомментировать сообщения о заморозке процесса. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Raiffeisen приостановил продажу российского подразделения на фоне политического сближения между Вашингтоном и Москвой. Издание уточняло, что банк принял решение приостановить процесс ещё в феврале.

https://1prime.ru/20250418/raiffeisen-856805666.html

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финансы, россия, банки, вена, вашингтон, москва, financial times, raiffeisen