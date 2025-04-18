https://1prime.ru/20250418/raiffeisen-856805666.html

Группа Raiffeisen приостановила попытки продать бизнес в России

Группа Raiffeisen приостановила попытки продать бизнес в России - 18.04.2025, ПРАЙМ

Группа Raiffeisen приостановила попытки продать бизнес в России

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) приостановила поиск покупателей для своего дочернего банка в России, на фоне возможного улучшения... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T09:41+0300

2025-04-18T09:41+0300

2025-04-18T09:41+0300

общество

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) приостановила поиск покупателей для своего дочернего банка в России, на фоне возможного улучшения отношений между США и Россией. Об этом сообщает Financial Times.Согласно изданию, компания оценивает ситуацию, чтобы понять, могут ли подходы Вашингтона измениться. Однако, процесс поиска покупателей приостановлен из-за судебных разбирательств в России.В RBI утверждают, что процесс поиска покупателей продолжается, но судебное разбирательство в России приостановило исполнение любой потенциальной сделки на неопределенный срок.Решение суда Калининградской области, вынесенное в прошлом году, арестовало акции российской "дочки" RBI. В январе Райффайзенбанку было предписано выплатить компании Rasperia 195 миллиардов рублей, банк обжаловал это решение.

https://1prime.ru/20250324/mekhanizm-856046885.html

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общество