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Группа Raiffeisen приостановила попытки продать бизнес в России - 18.04.2025, ПРАЙМ
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Группа Raiffeisen приостановила попытки продать бизнес в России
Группа Raiffeisen приостановила попытки продать бизнес в России - 18.04.2025, ПРАЙМ
Группа Raiffeisen приостановила попытки продать бизнес в России
Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) приостановила поиск покупателей для своего дочернего банка в России, на фоне возможного улучшения... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T09:41+0300
2025-04-18T09:41+0300
общество
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) приостановила поиск покупателей для своего дочернего банка в России, на фоне возможного улучшения отношений между США и Россией. Об этом сообщает Financial Times.Согласно изданию, компания оценивает ситуацию, чтобы понять, могут ли подходы Вашингтона измениться. Однако, процесс поиска покупателей приостановлен из-за судебных разбирательств в России.В RBI утверждают, что процесс поиска покупателей продолжается, но судебное разбирательство в России приостановило исполнение любой потенциальной сделки на неопределенный срок.Решение суда Калининградской области, вынесенное в прошлом году, арестовало акции российской "дочки" RBI. В январе Райффайзенбанку было предписано выплатить компании Rasperia 195 миллиардов рублей, банк обжаловал это решение.
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общество
Общество
09:41 18.04.2025
 
Группа Raiffeisen приостановила попытки продать бизнес в России

FT: Группа Raiffeisen приостановила поиск покупателей на дочерний банк в России

© Фото : Raiffeisen Bank InternationalРайффайзен банк
Райффайзен банк - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© Фото : Raiffeisen Bank International
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) приостановила поиск покупателей для своего дочернего банка в России, на фоне возможного улучшения отношений между США и Россией. Об этом сообщает Financial Times.
Согласно изданию, компания оценивает ситуацию, чтобы понять, могут ли подходы Вашингтона измениться. Однако, процесс поиска покупателей приостановлен из-за судебных разбирательств в России.
В RBI утверждают, что процесс поиска покупателей продолжается, но судебное разбирательство в России приостановило исполнение любой потенциальной сделки на неопределенный срок.
Решение суда Калининградской области, вынесенное в прошлом году, арестовало акции российской "дочки" RBI. В январе Райффайзенбанку было предписано выплатить компании Rasperia 195 миллиардов рублей, банк обжаловал это решение.
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