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Toyota рассматривает возможность производства новой версии RAV4 в США

Toyota рассматривает возможность производства новой версии RAV4 в США - 18.04.2025, ПРАЙМ

Toyota рассматривает возможность производства новой версии RAV4 в США

Японский автоконцерн Toyota изучает возможность производства новой версии своей самой продаваемой модели внедорожника RAV4 в США с целью снизить негативные... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T12:01+0300

2025-04-18T12:01+0300

2025-04-18T12:01+0300

экономика

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Японский автоконцерн Toyota изучает возможность производства новой версии своей самой продаваемой модели внедорожника RAV4 в США с целью снизить негативные последствия импортных пошлин Штатов на автомобили, передает агентство Рейтер со ссылкой источники, знакомые с ситуацией, и данные аналитического центра в автомобильной области JATO Dynamics. "Toyota рассматривает возможность производства следующей версии своего самого продаваемого внедорожника RAV4 в США,... став очередным автопроизводителем, который переосмыслил цепочки поставок, чтобы уменьшить ущерб от импортных пошлин США на автомобили", - говорится в сообщении. Изначально японский производитель планировал экспортировать новую версию RAV4 в США из Канады и Японии, но теперь также рассматривает ее производство и в американском штате Кентукки, передает Рейтер. Модель RAV4 признана самым продаваемым внедорожником в 2024 году, обогнав пикап F-150 от Ford, согласно данным JATO Dynamics, которые представлены в материале. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. До этого Япония подпала под введенные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий и на автомобили, произведенные за пределами США. В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом. США занимают первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин - 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в страну на 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек и что последние 5 лет Япония является главным инвестором США, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо. Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.

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бизнес, япония, toyota, ford, toyota camry