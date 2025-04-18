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В "Росконгрессе" рассказали о росте интереса к России - 18.04.2025, ПРАЙМ
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В "Росконгрессе" рассказали о росте интереса к России
В "Росконгрессе" рассказали о росте интереса к России - 18.04.2025, ПРАЙМ
В "Росконгрессе" рассказали о росте интереса к России
Интерес к России растет на фоне турбулентности, которую создали США, заявил в интервью РИА Новости директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T03:47+0300
2025-04-18T03:47+0300
россия
экономика
сша
росконгресс
вэф
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ДЖАКАРТА, 18 апр – ПРАЙМ. Интерес к России растет на фоне турбулентности, которую создали США, заявил в интервью РИА Новости директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. "Интерес к сотрудничеству с Россией и растет, и сохраняется, особенно с учетом турбулентности, которую организовали для всех Соединенные Штаты Америки", - отметил Стуглев. По его словам, это может повлиять на количество стран, которые примут участие в 28-м Петербургском международном экономическом форуме. По словам директора фонда "Росконгресс", зарубежным государствам, особенно странам Юго-Восточной Азии, также может быть интересно участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Восточный экономический форум традиционно является "витриной" России для наших партнеров из Юго-Восточной Азии, из стран, которые приближены к этому региону. Но в то же время ВЭФ достаточно интересен для российских участников, потому что там формируются все новости в части, касающейся и поддержки бизнеса в этом регионе, и бизнес-возможностей. Поэтому участие в Восточном экономическом форуме одинаково, а может быть, и даже более полезно для российских компаний. Конечно, оно полезно и для наших иностранных партнеров", - пояснил собеседник агентства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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40
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россия, сша, росконгресс, вэф
РОССИЯ, Экономика, США, Росконгресс, ВЭФ
03:47 18.04.2025
 
В "Росконгрессе" рассказали о росте интереса к России

Директор "Росконгресса" Стуглев: интерес к России растет на фоне турбулентности США

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ДЖАКАРТА, 18 апр – ПРАЙМ. Интерес к России растет на фоне турбулентности, которую создали США, заявил в интервью РИА Новости директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
"Интерес к сотрудничеству с Россией и растет, и сохраняется, особенно с учетом турбулентности, которую организовали для всех Соединенные Штаты Америки", - отметил Стуглев. По его словам, это может повлиять на количество стран, которые примут участие в 28-м Петербургском международном экономическом форуме.
По словам директора фонда "Росконгресс", зарубежным государствам, особенно странам Юго-Восточной Азии, также может быть интересно участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Восточный экономический форум традиционно является "витриной" России для наших партнеров из Юго-Восточной Азии, из стран, которые приближены к этому региону. Но в то же время ВЭФ достаточно интересен для российских участников, потому что там формируются все новости в части, касающейся и поддержки бизнеса в этом регионе, и бизнес-возможностей. Поэтому участие в Восточном экономическом форуме одинаково, а может быть, и даже более полезно для российских компаний. Конечно, оно полезно и для наших иностранных партнеров", - пояснил собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯСШАРосконгрессВЭФ
 
 
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