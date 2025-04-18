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В "Росконгрессе" рассказали о росте интереса к России

В "Росконгрессе" рассказали о росте интереса к России - 18.04.2025, ПРАЙМ

В "Росконгрессе" рассказали о росте интереса к России

Интерес к России растет на фоне турбулентности, которую создали США, заявил в интервью РИА Новости директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T03:47+0300

2025-04-18T03:47+0300

2025-04-18T03:47+0300

россия

экономика

сша

росконгресс

вэф

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ДЖАКАРТА, 18 апр – ПРАЙМ. Интерес к России растет на фоне турбулентности, которую создали США, заявил в интервью РИА Новости директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. "Интерес к сотрудничеству с Россией и растет, и сохраняется, особенно с учетом турбулентности, которую организовали для всех Соединенные Штаты Америки", - отметил Стуглев. По его словам, это может повлиять на количество стран, которые примут участие в 28-м Петербургском международном экономическом форуме. По словам директора фонда "Росконгресс", зарубежным государствам, особенно странам Юго-Восточной Азии, также может быть интересно участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Восточный экономический форум традиционно является "витриной" России для наших партнеров из Юго-Восточной Азии, из стран, которые приближены к этому региону. Но в то же время ВЭФ достаточно интересен для российских участников, потому что там формируются все новости в части, касающейся и поддержки бизнеса в этом регионе, и бизнес-возможностей. Поэтому участие в Восточном экономическом форуме одинаково, а может быть, и даже более полезно для российских компаний. Конечно, оно полезно и для наших иностранных партнеров", - пояснил собеседник агентства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, сша, росконгресс, вэф