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В "Росконгрессе" рассказали о составе участников ПМЭФ-2025
В "Росконгрессе" рассказали о составе участников ПМЭФ-2025 - 18.04.2025, ПРАЙМ
В "Росконгрессе" рассказали о составе участников ПМЭФ-2025
Состав участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году будет традиционным, заявил директор фонда "Росконгресс" Александр... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T07:46+0300
2025-04-18T07:46+0300
2025-04-18T07:46+0300
экономика
общество
санкт-петербург
китай
индия
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ДЖАКАРТА, 18 апр – ПРАЙМ. Состав участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году будет традиционным, заявил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев в интервью РИА Новости.
"Состав участников традиционный", - отметил Стуглев, говоря об ожиданиях от ПМЭФ-2025.
ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой Петербургского международного экономического форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".
В рамках ПМЭФ пройдут деловые форумы ШОС и БРИКС, форум "Деловой двадцатки", форум малого и среднего предпринимательства и другие. По данным фонда, запланированы бизнес-диалоги с представителями Китая, Индии, стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, АСЕАН, СНГ и ЕАЭ, пройдет генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА), а также Международный молодежный экономический форум "День будущего".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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общество , санкт-петербург, китай, индия, шос, асеан, снг
Экономика, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КИТАЙ, ИНДИЯ, ШОС, АСЕАН, СНГ
В "Росконгрессе" рассказали о составе участников ПМЭФ-2025
Директор "Росконгресса" Стуглев: состав участников ПМЭФ-2025 будет традиционным
ДЖАКАРТА, 18 апр – ПРАЙМ. Состав участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году будет традиционным, заявил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев в интервью РИА Новости.
"Состав участников традиционный", - отметил Стуглев, говоря об ожиданиях от ПМЭФ-2025.
ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой Петербургского международного экономического форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".
В рамках ПМЭФ пройдут деловые форумы ШОС и БРИКС, форум "Деловой двадцатки", форум малого и среднего предпринимательства и другие. По данным фонда, запланированы бизнес-диалоги с представителями Китая, Индии, стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, АСЕАН, СНГ и ЕАЭ, пройдет генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА), а также Международный молодежный экономический форум "День будущего".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.