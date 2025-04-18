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Росприроднадзор требует с бывшей структуры IKEA 110 миллионов рублей

Росприроднадзор требует с бывшей структуры IKEA 110 миллионов рублей - 18.04.2025, ПРАЙМ

Росприроднадзор требует с бывшей структуры IKEA 110 миллионов рублей

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) просит арбитражный суд Московской области взыскать более 110 миллионов рублей с ООО... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T03:14+0300

2025-04-18T03:14+0300

2025-04-18T03:14+0300

экономика

бизнес

россия

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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) просит арбитражный суд Московской области взыскать более 110 миллионов рублей с ООО "Торг", бывшей структуры прекратившего работу в России шведского мебельного ритейлера IKEA, следует из документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. "Федеральная служба по надзору в сфере природопользования обратилась в арбитражный суд Московской области … с требованием взыскать с ООО "Торг" сумму экологического сбора за 2023 год в размере 110 218 861, 49 рубля", – говорится в материалах дела. Суд назначил предварительное заседание на 22 мая. Экологический сбор появился в России в 2014 году в рамках концепции расширенной ответственности производителей, предполагающей обязанность производителей и импортеров нести ответственность за утилизацию тех товаров, которые они произвели или ввезли, и той упаковки, которую они использовали при выпуске этих товаров на рынок. Если у компании нет возможности утилизировать самостоятельно, она обязана заплатить экологический сбор. В пресс-службе "Российского экологического оператора" в 2024 году сообщили РИА Новости, что ставки экологического сбора начнут повышаться с 2025 года и эти средства пойдут на создание мощностей по утилизации отходов. IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2022 года остановила продажи в России. В сентябре 2023 года группа Газпромбанк стала собственником сети торговых центров "Мега" в России площадью 2,3 миллиона квадратных метров, выкупив их у Ingka Centres, владельца магазинов IKEA. По данным "БИР-Аналитик", структуры IKEA владели ответчиком ООО "Торг" до ноября 2024 года, сейчас единственным участником компании указано российское юрлицо.

швеция

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, швеция, ikea, газпромбанк, мега