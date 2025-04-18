https://1prime.ru/20250418/rossija-856800008.html
В России в 2024 году за фейки о армии получили от 5 до 8 лет
В России в 2024 году за фейки о армии получили от 5 до 8 лет - 18.04.2025, ПРАЙМ
В России в 2024 году за фейки о армии получили от 5 до 8 лет
Восемьдесят два человека были осуждены в 2024 году за распространение фейков про российскую армию, большинство получили сроки от 5 до 8 лет, сказано в... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T01:13+0300
2025-04-18T01:13+0300
2025-04-18T01:13+0300
общество
россия
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856800008.jpg?1744928007
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Восемьдесят два человека были осуждены в 2024 году за распространение фейков про российскую армию, большинство получили сроки от 5 до 8 лет, сказано в материалах судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно статистике, реальные сроки получили 62 человека, чаще всего им назначались сроки от 5 до 8 лет колонии, еще 11 человек получили сроки от 8 до 10 лет. Двое, как отмечается в материалах, получили условные сроки, а восемь человек получили штрафы на общую сумму 7,75 миллиона рублей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия
Общество , РОССИЯ, Экономика
В России в 2024 году за фейки о армии получили от 5 до 8 лет
В России в 2024 году за фейки о российской армии получили от 5 до 8 лет колонии
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Восемьдесят два человека были осуждены в 2024 году за распространение фейков про российскую армию, большинство получили сроки от 5 до 8 лет, сказано в материалах судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно статистике, реальные сроки получили 62 человека, чаще всего им назначались сроки от 5 до 8 лет колонии, еще 11 человек получили сроки от 8 до 10 лет. Двое, как отмечается в материалах, получили условные сроки, а восемь человек получили штрафы на общую сумму 7,75 миллиона рублей.