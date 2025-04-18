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В России в 2024 году за фейки о армии получили от 5 до 8 лет

В России в 2024 году за фейки о армии получили от 5 до 8 лет - 18.04.2025, ПРАЙМ

В России в 2024 году за фейки о армии получили от 5 до 8 лет

Восемьдесят два человека были осуждены в 2024 году за распространение фейков про российскую армию, большинство получили сроки от 5 до 8 лет, сказано в... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T01:13+0300

2025-04-18T01:13+0300

2025-04-18T01:13+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Восемьдесят два человека были осуждены в 2024 году за распространение фейков про российскую армию, большинство получили сроки от 5 до 8 лет, сказано в материалах судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно статистике, реальные сроки получили 62 человека, чаще всего им назначались сроки от 5 до 8 лет колонии, еще 11 человек получили сроки от 8 до 10 лет. Двое, как отмечается в материалах, получили условные сроки, а восемь человек получили штрафы на общую сумму 7,75 миллиона рублей.

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общество , россия