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Россия в феврале вдвое увеличила экспорт мяса в Казахстан

Россия в феврале вдвое увеличила экспорт мяса в Казахстан - 18.04.2025, ПРАЙМ

Россия в феврале вдвое увеличила экспорт мяса в Казахстан

Россия по итогам прошлого февраля почти вдвое в годовом выражении нарастила экспорт мяса в Казахстан, отгрузив республике продукции на 9,4 миллиона долларов,... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T06:15+0300

2025-04-18T06:15+0300

2025-04-18T06:15+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого февраля почти вдвое в годовом выражении нарастила экспорт мяса в Казахстан, отгрузив республике продукции на 9,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным местного статведомства. Наибольшим "спросом" в Казахстане пользовались российские мясо и пищевые субпродукты домашней птицы - 78,4% российского экспорта пришлись именно на них, показывает статистика. Россия при этом для соседней республики и крупнейший продавец такого мяса, обеспечивая 80% импорта. На втором месте по удельному весу в общих поставках мяса из России в Казахстан оказалась свинина (13,2%), а на третьем - говядина (7,3%). И в целом по мясному направлению Россия для Казахстана - стратегический партнер: в феврале она отгрузила 51% от общего импорта мяса республики.

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россия, мировая экономика, казахстан, москва