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Россия в феврале вдвое увеличила экспорт мяса в Казахстан
Россия в феврале вдвое увеличила экспорт мяса в Казахстан - 18.04.2025, ПРАЙМ
Россия в феврале вдвое увеличила экспорт мяса в Казахстан
Россия по итогам прошлого февраля почти вдвое в годовом выражении нарастила экспорт мяса в Казахстан, отгрузив республике продукции на 9,4 миллиона долларов,... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T06:15+0300
2025-04-18T06:15+0300
2025-04-18T06:15+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого февраля почти вдвое в годовом выражении нарастила экспорт мяса в Казахстан, отгрузив республике продукции на 9,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным местного статведомства.
Наибольшим "спросом" в Казахстане пользовались российские мясо и пищевые субпродукты домашней птицы - 78,4% российского экспорта пришлись именно на них, показывает статистика. Россия при этом для соседней республики и крупнейший продавец такого мяса, обеспечивая 80% импорта.
На втором месте по удельному весу в общих поставках мяса из России в Казахстан оказалась свинина (13,2%), а на третьем - говядина (7,3%).
И в целом по мясному направлению Россия для Казахстана - стратегический партнер: в феврале она отгрузила 51% от общего импорта мяса республики.
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Россия в феврале вдвое увеличила экспорт мяса в Казахстан
Россия в феврале вдвое увеличила экспорт мяса в Казахстан, отгрузив продукции на $9,4 млн
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого февраля почти вдвое в годовом выражении нарастила экспорт мяса в Казахстан, отгрузив республике продукции на 9,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным местного статведомства.
Наибольшим "спросом" в Казахстане пользовались российские мясо и пищевые субпродукты домашней птицы - 78,4% российского экспорта пришлись именно на них, показывает статистика. Россия при этом для соседней республики и крупнейший продавец такого мяса, обеспечивая 80% импорта.
На втором месте по удельному весу в общих поставках мяса из России в Казахстан оказалась свинина (13,2%), а на третьем - говядина (7,3%).
И в целом по мясному направлению Россия для Казахстана - стратегический партнер: в феврале она отгрузила 51% от общего импорта мяса республики.