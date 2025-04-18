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В России за фейки про армию вынесли 82 приговора
В России за фейки про армию вынесли 82 приговора - 18.04.2025, ПРАЙМ
В России за фейки про армию вынесли 82 приговора
Российский суды за 2024 год назначили осужденным за распространение фейков про армию штрафы на 7,75 миллиона рублей, говорится в статистике судебного... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T07:28+0300
2025-04-18T07:28+0300
2025-04-18T07:28+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Российский суды за 2024 год назначили осужденным за распространение фейков про армию штрафы на 7,75 миллиона рублей, говорится в статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.
Всего по статье 207.3 УК РФ было вынесено 82 приговора, 62 человека осуждены на реальное лишение свободы, чаще всего им назначали сроки от 5 до 8 лет. Двое получили условные сроки.
Штраф как основное наказание назначили восьмерым подсудимым. Общая сумма этих штрафов составила 7,75 миллиона рублей.
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общество , россия, рф
Общество , РОССИЯ, Экономика, РФ
В России за фейки про армию вынесли 82 приговора
В России за распространение фейков про армию оштрафовали на 7,75 миллиона рублей
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Российский суды за 2024 год назначили осужденным за распространение фейков про армию штрафы на 7,75 миллиона рублей, говорится в статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.
Всего по статье 207.3 УК РФ было вынесено 82 приговора, 62 человека осуждены на реальное лишение свободы, чаще всего им назначали сроки от 5 до 8 лет. Двое получили условные сроки.
Штраф как основное наказание назначили восьмерым подсудимым. Общая сумма этих штрафов составила 7,75 миллиона рублей.