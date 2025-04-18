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Крым сможет принять пляжных туристов вместо Анапы, заявили в РСТ

Крым сможет принять пляжных туристов вместо Анапы, заявили в РСТ - 18.04.2025, ПРАЙМ

Крым сможет принять пляжных туристов вместо Анапы, заявили в РСТ

Крым сможет принять пляжных туристов вместо Анапы, причем без явного повышения цен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T15:14+0300

2025-04-18T15:14+0300

2025-04-18T15:14+0300

туризм

россия

крым

анапа

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Крым сможет принять пляжных туристов вместо Анапы, причем без явного повышения цен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Единственное направление, которое может аккумулировать весь "анапский" спрос – это Крым. Этот процесс уже идет, не случайно власти Крыма и турбизнес сообщают о росте бронирований на лето на 50%. Он был в последние годы серьезно недозагружен, туда и перераспределится высокий спрос, причем без явного повышения цен", - сообщили в РСТ со ссылкой на президента союза Илью Уманского. Он уточнил, что соседние с Анапой курорты уже неплохо загружены. Ранее в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что зона Крыма и Севастополя свободна от загрязнения и пригодна для организации летнего курортного сезона. Она при этом отметила, что 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка на сегодняшний день не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для купального сезона.

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туризм, россия, крым, анапа