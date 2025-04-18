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Крым сможет принять пляжных туристов вместо Анапы, заявили в РСТ - 18.04.2025, ПРАЙМ
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Крым сможет принять пляжных туристов вместо Анапы, заявили в РСТ
Крым сможет принять пляжных туристов вместо Анапы, заявили в РСТ - 18.04.2025, ПРАЙМ
Крым сможет принять пляжных туристов вместо Анапы, заявили в РСТ
Крым сможет принять пляжных туристов вместо Анапы, причем без явного повышения цен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T15:14+0300
2025-04-18T15:14+0300
туризм
россия
крым
анапа
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Крым сможет принять пляжных туристов вместо Анапы, причем без явного повышения цен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Единственное направление, которое может аккумулировать весь "анапский" спрос – это Крым. Этот процесс уже идет, не случайно власти Крыма и турбизнес сообщают о росте бронирований на лето на 50%. Он был в последние годы серьезно недозагружен, туда и перераспределится высокий спрос, причем без явного повышения цен", - сообщили в РСТ со ссылкой на президента союза Илью Уманского. Он уточнил, что соседние с Анапой курорты уже неплохо загружены. Ранее в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что зона Крыма и Севастополя свободна от загрязнения и пригодна для организации летнего курортного сезона. Она при этом отметила, что 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка на сегодняшний день не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для купального сезона.
https://1prime.ru/20250412/oteli-856619647.html
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туризм, россия, крым, анапа
Туризм, РОССИЯ, КРЫМ, АНАПА
15:14 18.04.2025
 
Крым сможет принять пляжных туристов вместо Анапы, заявили в РСТ

РСТ: Крым сможет принять пляжных туристов вместо Анапы без повышения цен

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанк#Берег Черного моря в Крыму
#Берег Черного моря в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Игорь Михалев
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Крым сможет принять пляжных туристов вместо Анапы, причем без явного повышения цен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Единственное направление, которое может аккумулировать весь "анапский" спрос – это Крым. Этот процесс уже идет, не случайно власти Крыма и турбизнес сообщают о росте бронирований на лето на 50%. Он был в последние годы серьезно недозагружен, туда и перераспределится высокий спрос, причем без явного повышения цен", - сообщили в РСТ со ссылкой на президента союза Илью Уманского.
Он уточнил, что соседние с Анапой курорты уже неплохо загружены.
Ранее в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что зона Крыма и Севастополя свободна от загрязнения и пригодна для организации летнего курортного сезона. Она при этом отметила, что 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка на сегодняшний день не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для купального сезона.
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