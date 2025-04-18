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Рубио: США долго поддерживали Киев, теперь надо сфокусироваться на другом
Рубио: США долго поддерживали Киев, теперь надо сфокусироваться на другом - 18.04.2025, ПРАЙМ
Рубио: США долго поддерживали Киев, теперь надо сфокусироваться на другом
Вашингтон три года оказывал поддержку Киеву, но теперь он достиг точки, когда нужно сфокусироваться на другом. Об этом заявил государственный секретарь США... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T10:25+0300
2025-04-18T10:25+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Вашингтон три года оказывал поддержку Киеву, но теперь он достиг точки, когда нужно сфокусироваться на другом. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в рамках пресс-конференции."Мы потратили три года, миллиарды долларов на поддержку украинской стороны, но теперь мы достигли той точки, когда у нас есть другие задачи, на которых мы должны сфокусироваться", - сказал он.По словам госсекретаря, если Украина и Россия серьезно настроены на мир, то США готовы оказать содействие, в противном случае Вашингтон займется чем-то еще. Кроме того, американская сторона готова принимать участие в решение украинского кризиса столько, сколько будет необходимо, но не бесконечно.Британия, Франция и Германия также могут помочь подойти ближе к решению по Украине, резюмировал он.
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россия, сша, вашингтон, украина
Политика, РОССИЯ, США, ВАШИНГТОН, УКРАИНА
Рубио: США долго поддерживали Киев, теперь надо сфокусироваться на другом
Рубио: США после трех лет поддержки Киева необходимо сфокусироваться на другом
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Вашингтон три года оказывал поддержку Киеву, но теперь он достиг точки, когда нужно сфокусироваться на другом. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в рамках пресс-конференции.
"Мы потратили три года, миллиарды долларов на поддержку украинской стороны, но теперь мы достигли той точки, когда у нас есть другие задачи, на которых мы должны сфокусироваться", - сказал он.
По словам госсекретаря, если Украина и Россия серьезно настроены на мир, то США готовы оказать содействие, в противном случае Вашингтон займется чем-то еще. Кроме того, американская сторона готова принимать участие в решение украинского кризиса столько, сколько будет необходимо, но не бесконечно.
Британия, Франция и Германия также могут помочь подойти ближе к решению по Украине, резюмировал он.
Рубио рассказал Лаврову о прошедших в Париже контактах с ЕС и Украиной