https://1prime.ru/20250418/rubio-856807204.html

Рубио сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины

Рубио сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины - 18.04.2025, ПРАЙМ

Рубио сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины

Соединенные Штаты на данный момент не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил государственный... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T10:27+0300

2025-04-18T10:27+0300

2025-04-18T10:27+0300

политика

сша

украина

марк рубио

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты на данный момент не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил государственный секретарь США Марко Рубио."Это уровень конкретики, который мы пока не готовы обсуждать публично", - подчеркнул он.Тем не менее, вопрос гарантий безопасности поднимается на каждой встрече, посвященной урегулированию конфликта. Он также позитивно оценил переговоры с представителями Украины в Париже, добавив, что американская сторона ожидает в ближайшем времени ответа Киева.

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сша

украина

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сша, украина, марк рубио