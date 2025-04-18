https://1prime.ru/20250418/rubio-856807204.html
Рубио сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины
Рубио сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины - 18.04.2025, ПРАЙМ
Рубио сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины
Соединенные Штаты на данный момент не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил государственный... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T10:27+0300
2025-04-18T10:27+0300
2025-04-18T10:27+0300
политика
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты на данный момент не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил государственный секретарь США Марко Рубио."Это уровень конкретики, который мы пока не готовы обсуждать публично", - подчеркнул он.Тем не менее, вопрос гарантий безопасности поднимается на каждой встрече, посвященной урегулированию конфликта. Он также позитивно оценил переговоры с представителями Украины в Париже, добавив, что американская сторона ожидает в ближайшем времени ответа Киева.
https://1prime.ru/20250418/merts-856804572.html
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сша, украина, марк рубио
Политика, США, УКРАИНА, Марк Рубио
Рубио сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины
Рубио: США не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности для Украины
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты на данный момент не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.
"Это уровень конкретики, который мы пока не готовы обсуждать публично", - подчеркнул он.
Тем не менее, вопрос гарантий безопасности поднимается на каждой встрече, посвященной урегулированию конфликта. Он также позитивно оценил переговоры с представителями Украины в Париже, добавив, что американская сторона ожидает в ближайшем времени ответа Киева.
"Готов стать целью". В США насторожились из-за плана Мерца по Украине