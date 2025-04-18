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Рубио прокомментировал разговор с Лавровым - 18.04.2025, ПРАЙМ
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Рубио прокомментировал разговор с Лавровым
Рубио прокомментировал разговор с Лавровым - 18.04.2025, ПРАЙМ
Рубио прокомментировал разговор с Лавровым
Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя свой разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на фоне своей встречи с представителями Киева и... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T11:04+0300
2025-04-18T11:04+0300
политика
россия
сша
киев
марк рубио
сергей лавров
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя свой разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на фоне своей встречи с представителями Киева и стран Европы в Париже, подчеркнул необходимость вести диалог с другой стороной конфликта."Я говорил с господином Лавровым вчера, потому что когда у нас проходят такие встречи, важно говорить с другой стороной, иначе они не знают, что происходит, начинают полагаться на слухи... Поэтому я говорил с ним очень прямо", - заметил он в рамках пресс-конференции.Госсекретарь также добавил, что США аналогичным образом информировали Киев о прошедших переговорах с Россией и визите спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Россию.
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россия, сша, киев, марк рубио, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, США, Киев, Марк Рубио, Сергей Лавров
11:04 18.04.2025
 
Рубио прокомментировал разговор с Лавровым

Рубио о разговоре с Лавровым: важно говорить с другой стороной конфликта

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя свой разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на фоне своей встречи с представителями Киева и стран Европы в Париже, подчеркнул необходимость вести диалог с другой стороной конфликта.
"Я говорил с господином Лавровым вчера, потому что когда у нас проходят такие встречи, важно говорить с другой стороной, иначе они не знают, что происходит, начинают полагаться на слухи... Поэтому я говорил с ним очень прямо", - заметил он в рамках пресс-конференции.
Госсекретарь также добавил, что США аналогичным образом информировали Киев о прошедших переговорах с Россией и визите спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Россию.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
Рубио сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины
10:27
 
ПолитикаРОССИЯСШАКиевМарк РубиоСергей Лавров
 
 
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