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Рубио прокомментировал разговор с Лавровым

Рубио прокомментировал разговор с Лавровым - 18.04.2025, ПРАЙМ

Рубио прокомментировал разговор с Лавровым

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя свой разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на фоне своей встречи с представителями Киева и... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T11:04+0300

2025-04-18T11:04+0300

2025-04-18T11:04+0300

политика

россия

сша

киев

марк рубио

сергей лавров

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя свой разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на фоне своей встречи с представителями Киева и стран Европы в Париже, подчеркнул необходимость вести диалог с другой стороной конфликта."Я говорил с господином Лавровым вчера, потому что когда у нас проходят такие встречи, важно говорить с другой стороной, иначе они не знают, что происходит, начинают полагаться на слухи... Поэтому я говорил с ним очень прямо", - заметил он в рамках пресс-конференции.Госсекретарь также добавил, что США аналогичным образом информировали Киев о прошедших переговорах с Россией и визите спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Россию.

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сша

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россия, сша, киев, марк рубио, сергей лавров