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Рубль выходит из-под контроля: что будет с курсом

Рубль выходит из-под контроля: что будет с курсом - 18.04.2025, ПРАЙМ

Рубль выходит из-под контроля: что будет с курсом

Объем валютной выручки экспортеров — один из ключевых факторов, влияющих на курс рубля в условиях изолированного рынка. Связь простая: чем больше выручки — тем... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T12:38+0300

2025-04-18T12:38+0300

2025-04-18T13:27+0300

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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Объем валютной выручки экспортеров — один из ключевых факторов, влияющих на курс рубля в условиях изолированного рынка. Связь простая: чем больше выручки — тем сильнее рубль. Экспортеры продают валюту — это не только доллары, но и юани, — чтобы погасить свои налоговые обязательства в рублях.Рост продаж валюты наращивает ее предложение на рынке. Рубль укрепляется. Если валюты продают меньше, рубль снижается. Все это неплохо видно в периоды налоговых выплат — в последнюю декаду месяца.Нужна ли обязательная продажа валюты, решать Минфину, прежде всего. Идут дискуссии с ЦБ, но у каждого из ведомств свои аргументы.Мера по норме обязательной продаже валютной выручки была вынужденной и довольно жесткой. Можно предположить, что необходимость в этом несколько утрачена.В целом Минфину выгодна продажа валютной выручки компаниями-экспортерами, потому что это поддерживает доходы бюджета. Особенно если доходы поступают в валюте, а расходы идут в рублях.Центробанк же не слишком поддерживает идею, так как его основная задача - сохранить баланс. В условиях резкого движения курсов это возможно далеко не всегда.У нормы обязательной продажи выручки есть и экономическое, и политическое обоснование. Можно предположить, что без изменения политической конъюнктуры мера отменена не будет и останется работать в каком-то виде.Накануне на рынке появилось много прогнозов о снижении курса рубля во II полугодии 2025 года со средним ориентиром по доллару в 100 рублей. У них есть обоснование в виде заложенных в бюджет РФ цен на нефть и курсов, а также учтен предыдущий опыт сведения бюджета в схожих условиях. Однако рубль пока только ускоряет рост. Опорой могут выступать в данном случае геополитические ожидания - Россия готовится к переговорам с Катаром, - а также налоговый период.Доллар США сохранится в диапазоне 81-83 рубля, евро - 92-94 рубля, юань - рядом с 11,20 рубля.Автор - Владислав Силаев, старший трейдер УК "Альфа-Капитал"

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Владислав Силаев https://cdnn.1prime.ru/img/79599/68/795996885_0:0:2832:2832_100x100_80_0_0_53e01c2fceaf9fd808524d2f5e503b68.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Силаев https://cdnn.1prime.ru/img/79599/68/795996885_0:0:2832:2832_100x100_80_0_0_53e01c2fceaf9fd808524d2f5e503b68.jpg

мнения аналитиков, финансы, рынки, минфин, банк россии, реальный эффективный курс рубля