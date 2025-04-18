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Рубль выходит из-под контроля: что будет с курсом - 18.04.2025, ПРАЙМ
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Рубль выходит из-под контроля: что будет с курсом
Рубль выходит из-под контроля: что будет с курсом - 18.04.2025, ПРАЙМ
Рубль выходит из-под контроля: что будет с курсом
Объем валютной выручки экспортеров — один из ключевых факторов, влияющих на курс рубля в условиях изолированного рынка. Связь простая: чем больше выручки — тем... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T12:38+0300
2025-04-18T13:27+0300
мнения аналитиков
финансы
рынки
минфин
банк россии
реальный эффективный курс рубля
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Объем валютной выручки экспортеров — один из ключевых факторов, влияющих на курс рубля в условиях изолированного рынка. Связь простая: чем больше выручки — тем сильнее рубль. Экспортеры продают валюту — это не только доллары, но и юани, — чтобы погасить свои налоговые обязательства в рублях.Рост продаж валюты наращивает ее предложение на рынке. Рубль укрепляется. Если валюты продают меньше, рубль снижается. Все это неплохо видно в периоды налоговых выплат — в последнюю декаду месяца.Нужна ли обязательная продажа валюты, решать Минфину, прежде всего. Идут дискуссии с ЦБ, но у каждого из ведомств свои аргументы.Мера по норме обязательной продаже валютной выручки была вынужденной и довольно жесткой. Можно предположить, что необходимость в этом несколько утрачена.В целом Минфину выгодна продажа валютной выручки компаниями-экспортерами, потому что это поддерживает доходы бюджета. Особенно если доходы поступают в валюте, а расходы идут в рублях.Центробанк же не слишком поддерживает идею, так как его основная задача - сохранить баланс. В условиях резкого движения курсов это возможно далеко не всегда.У нормы обязательной продажи выручки есть и экономическое, и политическое обоснование. Можно предположить, что без изменения политической конъюнктуры мера отменена не будет и останется работать в каком-то виде.Накануне на рынке появилось много прогнозов о снижении курса рубля во II полугодии 2025 года со средним ориентиром по доллару в 100 рублей. У них есть обоснование в виде заложенных в бюджет РФ цен на нефть и курсов, а также учтен предыдущий опыт сведения бюджета в схожих условиях. Однако рубль пока только ускоряет рост. Опорой могут выступать в данном случае геополитические ожидания - Россия готовится к переговорам с Катаром, - а также налоговый период.Доллар США сохранится в диапазоне 81-83 рубля, евро - 92-94 рубля, юань - рядом с 11,20 рубля.Автор - Владислав Силаев, старший трейдер УК "Альфа-Капитал"
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Владислав Силаев
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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мнения аналитиков, финансы, рынки, минфин, банк россии, реальный эффективный курс рубля
Мнения аналитиков, Финансы, Рынки, Минфин, Банк России, реальный эффективный курс рубля
12:38 18.04.2025 (обновлено: 13:27 18.04.2025)
 
Рубль выходит из-под контроля: что будет с курсом

Трейдер Силаев: рубль укрепляется, хотя бюджету выгодно его ослабление

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Владислав Силаев
Владислав Силаев
трейдер УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Объем валютной выручки экспортеров — один из ключевых факторов, влияющих на курс рубля в условиях изолированного рынка. Связь простая: чем больше выручки — тем сильнее рубль. Экспортеры продают валюту — это не только доллары, но и юани, — чтобы погасить свои налоговые обязательства в рублях.
Рост продаж валюты наращивает ее предложение на рынке. Рубль укрепляется. Если валюты продают меньше, рубль снижается. Все это неплохо видно в периоды налоговых выплат — в последнюю декаду месяца.
Нужна ли обязательная продажа валюты, решать Минфину, прежде всего. Идут дискуссии с ЦБ, но у каждого из ведомств свои аргументы.
Мера по норме обязательной продаже валютной выручки была вынужденной и довольно жесткой. Можно предположить, что необходимость в этом несколько утрачена.
В целом Минфину выгодна продажа валютной выручки компаниями-экспортерами, потому что это поддерживает доходы бюджета. Особенно если доходы поступают в валюте, а расходы идут в рублях.
Центробанк же не слишком поддерживает идею, так как его основная задача - сохранить баланс. В условиях резкого движения курсов это возможно далеко не всегда.
У нормы обязательной продажи выручки есть и экономическое, и политическое обоснование. Можно предположить, что без изменения политической конъюнктуры мера отменена не будет и останется работать в каком-то виде.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
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Накануне на рынке появилось много прогнозов о снижении курса рубля во II полугодии 2025 года со средним ориентиром по доллару в 100 рублей. У них есть обоснование в виде заложенных в бюджет РФ цен на нефть и курсов, а также учтен предыдущий опыт сведения бюджета в схожих условиях. Однако рубль пока только ускоряет рост. Опорой могут выступать в данном случае геополитические ожидания - Россия готовится к переговорам с Катаром, - а также налоговый период.
Доллар США сохранится в диапазоне 81-83 рубля, евро - 92-94 рубля, юань - рядом с 11,20 рубля.
Автор - Владислав Силаев, старший трейдер УК "Альфа-Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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