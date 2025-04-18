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Курс рубля ощутимо снижается на Московской бирже

Курс рубля ощутимо снижается на Московской бирже - 18.04.2025, ПРАЙМ

Курс рубля ощутимо снижается на Московской бирже

Курс рубля в пятницу днем снижается к юаню на Московской бирже, курс китайской валюты после обновления минимума с июня прошлого года отскочил вверх и... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T16:28+0300

2025-04-18T16:28+0300

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рынки

сша

владимир чернов

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в пятницу днем снижается к юаню на Московской бирже, курс китайской валюты после обновления минимума с июня прошлого года отскочил вверх и закрепляется выше 11,1 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.14 мск повышается на 10 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,17 рубля. Повышение составляет 1%. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,96-11,26 рубля. Юаневая ставка денежного рынка на Московской бирже составляет 0,02% годовых по индикатору RUSFARCNY (-0,01% на предыдущих торгах). А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 83,12 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,431 (7,302 на форексе), то есть доллар на российском рынке торгуется с "премией" в 1,9%. На форексе доллар котируется по 81,61 рубля. Рубль перешел к снижению, при этом юань с утра успел обновить минимум с 19 июня прошлого года – ниже 11 рублей. Однако затем курс пошел вверх. "Надежды на нормализацию отношений между США и РФ и частичную отмену санкций в результате деэскалации российско-украинского конфликта стало одной из причин обновления рублем 10-месячного максимума к юаню", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Валютный рынок быстрее, чем другие секции, начал отыгрывать мировые политические новости, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Курс рубля достиг очередных многомесячных максимумов, что может свидетельствовать по крайней мере о его технической перекупленности, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Поэтому курс юаня в ближайшее время может и удержаться от пробоя сегодняшнего минимума 10,96 рубля, даже несмотря на фактор налоговых платежей экспортеров. Возможно, на следующей неделе юань будет находиться в диапазоне 10,96–11,36 рубля", - добавляет он. При благоприятном внешнеполитическом фоне курс юаня может опуститься в район 10–10,5 рубля, считает Чернов. "Если появятся новости об эскалации торговой войны между США и Китаем, юань также продолжит "падать". Но когда страны начнут договариваться и снижать взаимные тарифы, китайская валюта будет вновь торговаться около 12 рублей", - ожидает он.

https://1prime.ru/20250418/yuan-856806516.html

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рынки, сша, владимир чернов