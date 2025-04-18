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Рубль может остаться на 10-месячных максимумах против юаня на Мосбирже - 18.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250418/rubl-856832529.html
Рубль может остаться на 10-месячных максимумах против юаня на Мосбирже
Рубль может остаться на 10-месячных максимумах против юаня на Мосбирже - 18.04.2025, ПРАЙМ
Рубль может остаться на 10-месячных максимумах против юаня на Мосбирже
Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе демонстрировала попытки стабилизации с тенденцией к росту. При этом... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T22:58+0300
2025-04-18T22:58+0300
экономика
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856832529.jpg?1745006299
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе демонстрировала попытки стабилизации с тенденцией к росту. При этом волатильность осталась высокой, курсовой недельный диапазон составил 10,96-11,36 рубля за юань. То есть юань обновил минимум с 19 июня прошлого года. На два дня повышения юаня пришлось три дня его падения.Рубль показывал устойчивость в условиях признаков carry trade в пользу российской валюты. Сохранение повышенных рублевых ставок, из-за чего ЦБ РФ даже начал проводить аукционы РЕПО по предоставлению рублей, поддерживало конвертацию валюты, поскольку спред по ставкам остается высоким, а волатильность – снижается.Кроме того, большие продажи валюты Центробанком на рынке в рамках работы с ФНБ, подавленный импорт, альтернативные формы оплаты внешнеторговых операций, исключающие иностранную валюту – все это остается факторами поддержки рубля.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи по индикатору RUSFARCNY, подросли за неделю до 0,02% годовых против -0,05%, хотя большую часть недели они оставались в отрицательной области, сигнализируя о профиците валюты на российском рынке.В целом, курс юаня на Мосбирже за неделю упал на 21 копейку до 11,04 рубля. Курс доллара за неделю опустился на 2,86 рубля до 81,14 рублей, а евро – на 4 рубля, до 92,22 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе за неделю прибавила от 7,292 юаня до 7,300 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,350 юаня, что на 0,7% выше курса форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели подросла до 5,51 тысячи против 5,44 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ В БОКОВИКЕРубль начал рабочую неделю разнонаправленными колебаниями против юаня на Мосбирже с тенденцией к укреплению, в ходе которого курс валюты КНР обновил минимум с июня прошлого года, упав до 11,10 рубля.Укреплению рубля способствовала относительная слабость валюты США на форексе, где она торговалась на трехлетних минимумах - ниже ключевого уровня 100 пунктов.В то же время, неопределенность поддерживали вербальные интервенции. Так, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил журналистам, что правительство РФ поддержало предложение Минфина продлить на год действующие требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, но по этому вопросу у министерства остаются разногласия с ЦБ.Кроме того, во вторник Банк России впервые с 2022 года провел недельный аукцион РЕПО. Лимит предоставляемой ликвидности составлял 1,8 триллиона рублей, спрос равнялся 4,1 триллиона. Приток рублей направлен на снижение рублевых ставок, что соответственно понижает спрос на российскую валюту.ПРОГНОЗЫЗавершение недели проходило под знаком высокой волатильности рубля. В частности, он ощутимо вырос и еще раз обновил максимум с июня прошлого года: курс юаня падал ниже ключевой отметки 11 рублей.В то же время геополитика остается важным фактором неопределенности для курса рубля. В частности, игроки рынка обратили в пятницу внимание на заявление госсекретаря США Марко Рубио о необходимости в течение нескольких дней понять, возможно ли достичь урегулирования по Украине в скором времени, "потому что если нет, то мы просто будем двигаться дальше с нашей стороны", как сообщил госсекретарь.Между тем, на следующей неделе ЦБ РФ примет очередное решение и даст комментарии по ключевой ставке. Показатель, скорее всего, останется на отметке 21% годовых, но игроки рынка будут ожидать смягчение сигнала финрегулятора. В этих условиях курс может остаться около 11 рублей за юань.
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Дмитрий Майоров
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
22:58 18.04.2025
 

Рубль может остаться на 10-месячных максимумах против юаня на Мосбирже

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Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе демонстрировала попытки стабилизации с тенденцией к росту. При этом волатильность осталась высокой, курсовой недельный диапазон составил 10,96-11,36 рубля за юань. То есть юань обновил минимум с 19 июня прошлого года. На два дня повышения юаня пришлось три дня его падения.
Рубль показывал устойчивость в условиях признаков carry trade в пользу российской валюты. Сохранение повышенных рублевых ставок, из-за чего ЦБ РФ даже начал проводить аукционы РЕПО по предоставлению рублей, поддерживало конвертацию валюты, поскольку спред по ставкам остается высоким, а волатильность – снижается.
Кроме того, большие продажи валюты Центробанком на рынке в рамках работы с ФНБ, подавленный импорт, альтернативные формы оплаты внешнеторговых операций, исключающие иностранную валюту – все это остается факторами поддержки рубля.
Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи по индикатору RUSFARCNY, подросли за неделю до 0,02% годовых против -0,05%, хотя большую часть недели они оставались в отрицательной области, сигнализируя о профиците валюты на российском рынке.
В целом, курс юаня на Мосбирже за неделю упал на 21 копейку до 11,04 рубля. Курс доллара за неделю опустился на 2,86 рубля до 81,14 рублей, а евро – на 4 рубля, до 92,22 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).
Валюта США на форексе за неделю прибавила от 7,292 юаня до 7,300 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,350 юаня, что на 0,7% выше курса форекса.
Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели подросла до 5,51 тысячи против 5,44 тысячи неделей ранее.
РУБЛЬ В БОКОВИКЕ
Рубль начал рабочую неделю разнонаправленными колебаниями против юаня на Мосбирже с тенденцией к укреплению, в ходе которого курс валюты КНР обновил минимум с июня прошлого года, упав до 11,10 рубля.
Укреплению рубля способствовала относительная слабость валюты США на форексе, где она торговалась на трехлетних минимумах - ниже ключевого уровня 100 пунктов.
В то же время, неопределенность поддерживали вербальные интервенции. Так, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил журналистам, что правительство РФ поддержало предложение Минфина продлить на год действующие требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, но по этому вопросу у министерства остаются разногласия с ЦБ.
Кроме того, во вторник Банк России впервые с 2022 года провел недельный аукцион РЕПО. Лимит предоставляемой ликвидности составлял 1,8 триллиона рублей, спрос равнялся 4,1 триллиона. Приток рублей направлен на снижение рублевых ставок, что соответственно понижает спрос на российскую валюту.
ПРОГНОЗЫ
Завершение недели проходило под знаком высокой волатильности рубля. В частности, он ощутимо вырос и еще раз обновил максимум с июня прошлого года: курс юаня падал ниже ключевой отметки 11 рублей.
В то же время геополитика остается важным фактором неопределенности для курса рубля. В частности, игроки рынка обратили в пятницу внимание на заявление госсекретаря США Марко Рубио о необходимости в течение нескольких дней понять, возможно ли достичь урегулирования по Украине в скором времени, "потому что если нет, то мы просто будем двигаться дальше с нашей стороны", как сообщил госсекретарь.
Между тем, на следующей неделе ЦБ РФ примет очередное решение и даст комментарии по ключевой ставке. Показатель, скорее всего, останется на отметке 21% годовых, но игроки рынка будут ожидать смягчение сигнала финрегулятора. В этих условиях курс может остаться около 11 рублей за юань.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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