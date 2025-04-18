https://1prime.ru/20250418/ruonia-856817461.html

ЦБ сообщил о снижении ставки RUONIA

ЦБ сообщил о снижении ставки RUONIA - 18.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ сообщил о снижении ставки RUONIA

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 17 апреля, снизилась на 0,31 | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T14:25+0300

2025-04-18T14:25+0300

2025-04-18T14:45+0300

экономика

банк россии

ruonia

снижение

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 17 апреля, снизилась на 0,31 процентного пункта и составила 20,66%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 328,66 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

https://1prime.ru/20250415/vvp-856711696.html

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банк россии, ruonia, снижение