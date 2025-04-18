https://1prime.ru/20250418/ruonia-856817461.html
ЦБ сообщил о снижении ставки RUONIA
ЦБ сообщил о снижении ставки RUONIA - 18.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ сообщил о снижении ставки RUONIA
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 17 апреля, снизилась на 0,31 | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T14:25+0300
2025-04-18T14:25+0300
2025-04-18T14:45+0300
экономика
банк россии
ruonia
снижение
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 17 апреля, снизилась на 0,31 процентного пункта и составила 20,66%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 328,66 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
https://1prime.ru/20250415/vvp-856711696.html
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банк россии, ruonia, снижение
Экономика, Банк России, RUONIA, снижение
ЦБ сообщил о снижении ставки RUONIA
Банк России: ставка RUONIA 17 апреля снизилась на 0,31 п.п. - до 20,66%
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 17 апреля, снизилась на 0,31 процентного пункта и составила 20,66%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 328,66 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
В Банке России дали прогноз по росту ВВП в первом квартале
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.