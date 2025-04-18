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Российский рынок акций перешел к снижению - 18.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский рынок акций перешел к снижению
Российский рынок акций перешел к снижению - 18.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к снижению
Российский рынок акций в начале основной сессии пятницы перешел к снижению, следует из данных Московской биржи. | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T12:33+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной сессии пятницы перешел к снижению, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.19 мск снижался на 0,06%, до 2864,44 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повышался на 0,2%, до 1194,03 пункта. Ранее в ходе торгов пятницы индекс Мосбиржи максимально повышался до 2892,01 пункта. В числе дешевеющих - бумаги "Мечела" (-2,9%), АФК "Система" (-2,7%), ММК (-2,7%), "СПБ биржи" (-3,1%), префы "Транснефти" (-2,4%). Растут, в частности, бумаги МКБ (+0,6%) и "Селигдара" (+0,1%). Индекс Мосбиржи накануне вечером протестировал психологический уровень в 2900 пунктов и завершил вечернюю сессию, превысив него. Однако в пятницу утром он опустился ниже, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Закрепление индикатора выше 2900 пунктов откроет дорогу на штурм "круглых" 3000 пунктов. Однако пока не стоит делать ставку на продолжение роста", - добавляет он. Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка считает, что баланс рыночных рисков по-прежнему смещен в сторону роста, однако в пятницу оптимизм на рынке, учитывая противоречивые геополитические заявления и новостные риски выходных, может несколько ослабнуть. "Целевым на сегодня по индексу видим диапазон 2850-2910 пунктов", - добавляет он.
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рынки, акции, торги
Экономика, Рынки, Акции, Торги
12:33 18.04.2025
 
Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций в начале основной сессии перешел к снижению

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной сессии пятницы перешел к снижению, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.19 мск снижался на 0,06%, до 2864,44 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повышался на 0,2%, до 1194,03 пункта. Ранее в ходе торгов пятницы индекс Мосбиржи максимально повышался до 2892,01 пункта.
В числе дешевеющих - бумаги "Мечела" (-2,9%), АФК "Система" (-2,7%), ММК (-2,7%), "СПБ биржи" (-3,1%), префы "Транснефти" (-2,4%). Растут, в частности, бумаги МКБ (+0,6%) и "Селигдара" (+0,1%).
Индекс Мосбиржи накануне вечером протестировал психологический уровень в 2900 пунктов и завершил вечернюю сессию, превысив него. Однако в пятницу утром он опустился ниже, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Закрепление индикатора выше 2900 пунктов откроет дорогу на штурм "круглых" 3000 пунктов. Однако пока не стоит делать ставку на продолжение роста", - добавляет он.
Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка считает, что баланс рыночных рисков по-прежнему смещен в сторону роста, однако в пятницу оптимизм на рынке, учитывая противоречивые геополитические заявления и новостные риски выходных, может несколько ослабнуть. "Целевым на сегодня по индексу видим диапазон 2850-2910 пунктов", - добавляет он.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 11 рублей
10:08
 
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