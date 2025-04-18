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Российский рынок акций демонстрирует волатильность в пятницу

Российский рынок акций демонстрирует волатильность в пятницу - 18.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций демонстрирует волатильность в пятницу

Российский рынок акций демонстрирует волатильность в пятницу на фоне геополитических новостей: в ходе торгов он несколько раз менял направление динамики,... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T16:54+0300

2025-04-18T16:54+0300

2025-04-18T16:54+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует волатильность в пятницу на фоне геополитических новостей: в ходе торгов он несколько раз менял направление динамики, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.48 мск снижался на 0,09%, до 2 862,64 пункта. Индикатор переходил к росту на фоне сообщений агентства Блумберг о предложениях США по урегулированию на Украине, которые включают смягчение санкций против России. До новостей индекс демонстрировал снижение на 1%. "Российский рынок акций открылся вниз, после чего некоторое время пытался восстановиться. Однако в начале основной сессии наши фондовые индикаторы перешли к активному снижению и обновили вчерашний минимум", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Разнонаправленная динамика рынка в последние дни обусловлена противоречивыми признаками, которые инвесторы пытаются распознать в заявлениях официальных лиц государств, участвующих в переговорах по урегулированию украинского конфликта, добавил он. "Западные фондовые площадки в пятницу были закрыты на пасхальные выходные, при этом торги в США возобновятся уже в понедельник, а в Европе – во вторник. Рынки, вероятно, будут реагировать главным образом на изменения на геополитическом и торговом фронте", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Одни из немногих ценных бумаг, демонстрирующих рост - это акции "Соллерса" (+0,15%), ВТБ (+0,02%). "Ценные бумаги "Мечела" негативно реагируют на статистику за январь-март, зафиксировавшую падение добычи угля на 4,5% и сокращение объема его железнодорожных перевозок на 1,2 миллиона тонн", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции "Северстали" (-3,54%), ММК (-3,51%), "Алросы" (-2,5%), НЛМК (-2,4%), "Норникеля" (-2,35%), "Мечела" (префы снижаются на 2,35%, обыкновенные акции – на 2,17%). ПРОГНОЗЫ "Индекс Мосбиржи продолжит двигаться разнонаправленно в диапазоне уходящей недели 2788–2907 пунктов", - ожидает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Индекс Мосбиржи... имеет все шансы к закрытию остаться в диапазоне от 2800 до 2850 пунктов. Таким образом, уровень сопротивления в районе 2900 пунктов пока остается неприступным", - считает Алексей Калачев из ФГ "Финам". Чернов из Freedom Finance Global ожидает индекс Мосбиржи на закрытии в диапазоне 2800–2900 пунктов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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