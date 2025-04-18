https://1prime.ru/20250418/sanda-856800376.html
Санду решила, будет ли принимать верительные грамоты посла России
Санду решила, будет ли принимать верительные грамоты посла России - 18.04.2025, ПРАЙМ
Санду решила, будет ли принимать верительные грамоты посла России
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в ближайшие несколько недель решит, будет ли она принимать верительные грамоты посла России в Кишиневе Олега Озерова. | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T02:22+0300
2025-04-18T02:22+0300
2025-04-18T02:22+0300
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КИШИНЕВ, 18 апр - ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в ближайшие несколько недель решит, будет ли она принимать верительные грамоты посла России в Кишиневе Олега Озерова.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Озерова послом в Кишиневе 10 сентября 2024 года. Санду ранее заявляла, что намерена принять верительные данные Озерова в будущем, но не может сказать, когда это произойдет.
"Я не согласилась принять верительные грамоты, поскольку было совершено множество недружественных действий по отношению к нашей стране, посмотрим и проанализируем в будущем... Посмотрим в ближайшие недели как поступить", - заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV.
По ее словам, Россия регулярно неуважительно высказывается о территориальной целостности и суверенитете Молдавии, при этом никаких доказательств своим словам она не привела.
Молдавский МИД 31 марта объявил трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. МИД РФ назвал эти действия необоснованными, заявив, что они не останутся без ответа, и подчеркнув, что посольство России в Кишиневе действует в полном соответствии с Венской конвенцией и не вмешивается в дела Молдавии. В августе 2023 года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента. Еще несколько сотрудников посольства РФ были вынуждены покинуть территорию Молдавии в 2024 году.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране, а также заявили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и Санду - неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты среди прочего обвиняют власти в давлении на оппозицию: в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями.
В частности, весной 2023 года обострились отношения между Кишиневом и Гагаузией - автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией. На выборах главы автономии победила Евгения Гуцул, представлявшая партию "Шор", которую впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. В марте 2025 года Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и арестовали, позже суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток.
Отказ от давления на руководство Гагаузии - одно из требований жителей автономии, которые также выходят на митинги. В числе других претензии к Кишиневу - решение конституционного суда о запрете участия гагаузского парламента в назначении прокурора региона, вмешательство в компетенции Гагаузии, ограничение ее финансовой независимости, дискриминация автономии при распределении внешних грантов и кредитов.
Задержание и длительные допросы в аэропорту Кишинева - типичная тактика молдавский властей: до Гуцул, к примеру, задерживали замглавы Гагаузии Виктора Петрова, брата экс-президента Молдавии Игоря Додона - Александра Додона, делегатов прошедшего в прошлом году в Москве съезда молдавского оппозиционного блока "Победа". Гуцул говорила, что задержки при прохождении погранконтроля в аэропорту стали нормой для нее, для депутатов парламента Гагаузии и членов исполкома, общественных деятелей, журналистов, блогеров. Политики считают это преследованием неугодных, несогласных с курсом Санду и ее правительства.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября 2025 года. Оппозиция считает, что власти перед выборами пытаются на законодательном уровне оказать давление на оппозиционеров. К примеру, разрабатывается проект, в котором, как говорил депутат от "Победы" Вадим Фотеску, "под расплывчатыми формулировками о нацбезопасности скрывается попытка полностью запретить протесты" - за 30 дней до и в течение 30 дней после дня голосования. Эта инициатива сейчас находится в стадии публичного обсуждения. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности "для борьбы с избирательной коррупцией". Согласно проекту, который пока не рассматривался парламентом, СБ сможет лишать партии права участия в выборах и отказывать в регистрации кандидатов без объяснения причин.
В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре 2023 года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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россия, мировая экономика, молдавия, майя санду, евгения гуцул, владимир путин, комсомольская правда
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, Майя Санду, Евгения Гуцул, Владимир Путин, Комсомольская правда
Санду решила, будет ли принимать верительные грамоты посла России
Санду заявила, что решит, будет ли принимать верительные грамоты посла России в Кишиневе
КИШИНЕВ, 18 апр - ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в ближайшие несколько недель решит, будет ли она принимать верительные грамоты посла России в Кишиневе Олега Озерова.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Озерова послом в Кишиневе 10 сентября 2024 года. Санду ранее заявляла, что намерена принять верительные данные Озерова в будущем, но не может сказать, когда это произойдет.
"Я не согласилась принять верительные грамоты, поскольку было совершено множество недружественных действий по отношению к нашей стране, посмотрим и проанализируем в будущем... Посмотрим в ближайшие недели как поступить", - заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV.
По ее словам, Россия регулярно неуважительно высказывается о территориальной целостности и суверенитете Молдавии, при этом никаких доказательств своим словам она не привела.
Молдавский МИД 31 марта объявил трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. МИД РФ назвал эти действия необоснованными, заявив, что они не останутся без ответа, и подчеркнув, что посольство России в Кишиневе действует в полном соответствии с Венской конвенцией и не вмешивается в дела Молдавии. В августе 2023 года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента. Еще несколько сотрудников посольства РФ были вынуждены покинуть территорию Молдавии в 2024 году.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране, а также заявили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и Санду - неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты среди прочего обвиняют власти в давлении на оппозицию: в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями.
В частности, весной 2023 года обострились отношения между Кишиневом и Гагаузией - автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией. На выборах главы автономии победила Евгения Гуцул, представлявшая партию "Шор", которую впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. В марте 2025 года Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и арестовали, позже суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток.
Отказ от давления на руководство Гагаузии - одно из требований жителей автономии, которые также выходят на митинги. В числе других претензии к Кишиневу - решение конституционного суда о запрете участия гагаузского парламента в назначении прокурора региона, вмешательство в компетенции Гагаузии, ограничение ее финансовой независимости, дискриминация автономии при распределении внешних грантов и кредитов.
Задержание и длительные допросы в аэропорту Кишинева - типичная тактика молдавский властей: до Гуцул, к примеру, задерживали замглавы Гагаузии Виктора Петрова, брата экс-президента Молдавии Игоря Додона - Александра Додона, делегатов прошедшего в прошлом году в Москве съезда молдавского оппозиционного блока "Победа". Гуцул говорила, что задержки при прохождении погранконтроля в аэропорту стали нормой для нее, для депутатов парламента Гагаузии и членов исполкома, общественных деятелей, журналистов, блогеров. Политики считают это преследованием неугодных, несогласных с курсом Санду и ее правительства.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября 2025 года. Оппозиция считает, что власти перед выборами пытаются на законодательном уровне оказать давление на оппозиционеров. К примеру, разрабатывается проект, в котором, как говорил депутат от "Победы" Вадим Фотеску, "под расплывчатыми формулировками о нацбезопасности скрывается попытка полностью запретить протесты" - за 30 дней до и в течение 30 дней после дня голосования. Эта инициатива сейчас находится в стадии публичного обсуждения. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности "для борьбы с избирательной коррупцией". Согласно проекту, который пока не рассматривался парламентом, СБ сможет лишать партии права участия в выборах и отказывать в регистрации кандидатов без объяснения причин.
В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре 2023 года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.