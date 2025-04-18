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Санду решила, будет ли принимать верительные грамоты посла России

Санду решила, будет ли принимать верительные грамоты посла России - 18.04.2025, ПРАЙМ

Санду решила, будет ли принимать верительные грамоты посла России

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в ближайшие несколько недель решит, будет ли она принимать верительные грамоты посла России в Кишиневе Олега Озерова. | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T02:22+0300

2025-04-18T02:22+0300

2025-04-18T02:22+0300

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КИШИНЕВ, 18 апр - ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в ближайшие несколько недель решит, будет ли она принимать верительные грамоты посла России в Кишиневе Олега Озерова. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Озерова послом в Кишиневе 10 сентября 2024 года. Санду ранее заявляла, что намерена принять верительные данные Озерова в будущем, но не может сказать, когда это произойдет. "Я не согласилась принять верительные грамоты, поскольку было совершено множество недружественных действий по отношению к нашей стране, посмотрим и проанализируем в будущем... Посмотрим в ближайшие недели как поступить", - заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV. По ее словам, Россия регулярно неуважительно высказывается о территориальной целостности и суверенитете Молдавии, при этом никаких доказательств своим словам она не привела. Молдавский МИД 31 марта объявил трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. МИД РФ назвал эти действия необоснованными, заявив, что они не останутся без ответа, и подчеркнув, что посольство России в Кишиневе действует в полном соответствии с Венской конвенцией и не вмешивается в дела Молдавии. В августе 2023 года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента. Еще несколько сотрудников посольства РФ были вынуждены покинуть территорию Молдавии в 2024 году. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране, а также заявили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и Санду - неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты среди прочего обвиняют власти в давлении на оппозицию: в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями. В частности, весной 2023 года обострились отношения между Кишиневом и Гагаузией - автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией. На выборах главы автономии победила Евгения Гуцул, представлявшая партию "Шор", которую впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. В марте 2025 года Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и арестовали, позже суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Отказ от давления на руководство Гагаузии - одно из требований жителей автономии, которые также выходят на митинги. В числе других претензии к Кишиневу - решение конституционного суда о запрете участия гагаузского парламента в назначении прокурора региона, вмешательство в компетенции Гагаузии, ограничение ее финансовой независимости, дискриминация автономии при распределении внешних грантов и кредитов. Задержание и длительные допросы в аэропорту Кишинева - типичная тактика молдавский властей: до Гуцул, к примеру, задерживали замглавы Гагаузии Виктора Петрова, брата экс-президента Молдавии Игоря Додона - Александра Додона, делегатов прошедшего в прошлом году в Москве съезда молдавского оппозиционного блока "Победа". Гуцул говорила, что задержки при прохождении погранконтроля в аэропорту стали нормой для нее, для депутатов парламента Гагаузии и членов исполкома, общественных деятелей, журналистов, блогеров. Политики считают это преследованием неугодных, несогласных с курсом Санду и ее правительства. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября 2025 года. Оппозиция считает, что власти перед выборами пытаются на законодательном уровне оказать давление на оппозиционеров. К примеру, разрабатывается проект, в котором, как говорил депутат от "Победы" Вадим Фотеску, "под расплывчатыми формулировками о нацбезопасности скрывается попытка полностью запретить протесты" - за 30 дней до и в течение 30 дней после дня голосования. Эта инициатива сейчас находится в стадии публичного обсуждения. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности "для борьбы с избирательной коррупцией". Согласно проекту, который пока не рассматривался парламентом, СБ сможет лишать партии права участия в выборах и отказывать в регистрации кандидатов без объяснения причин. В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре 2023 года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

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россия, мировая экономика, молдавия, майя санду, евгения гуцул, владимир путин, комсомольская правда