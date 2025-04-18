https://1prime.ru/20250418/sanktsii-856817698.html

Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний

Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний - 18.04.2025, ПРАЙМ

Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний

Владимир Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний, следует из указа, опубликованного в пятницу на его сайте. | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T14:29+0300

2025-04-18T14:29+0300

2025-04-18T14:29+0300

политика

украина

владимир зеленский

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний, следует из указа, опубликованного в пятницу на его сайте. На сайте Зеленского в пятницу был опубликован текст дополнения к указу о применении государственных санкций в отношении ряда компаний, среди которых зарегистрированные в Китае компании Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, Rui Jin Machinery Co. Ltd, and Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd. Согласно документу, санкции включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.

https://1prime.ru/20250417/sanktsii-856790442.html

украина

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, китай