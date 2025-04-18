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Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний - 18.04.2025, ПРАЙМ
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Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний
Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний - 18.04.2025, ПРАЙМ
Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний
Владимир Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний, следует из указа, опубликованного в пятницу на его сайте. | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T14:29+0300
2025-04-18T14:29+0300
политика
украина
владимир зеленский
китай
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний, следует из указа, опубликованного в пятницу на его сайте. На сайте Зеленского в пятницу был опубликован текст дополнения к указу о применении государственных санкций в отношении ряда компаний, среди которых зарегистрированные в Китае компании Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, Rui Jin Machinery Co. Ltd, and Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd. Согласно документу, санкции включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
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украина, владимир зеленский, китай
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, КИТАЙ
14:29 18.04.2025
 
Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний

Указ: Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний, следует из указа, опубликованного в пятницу на его сайте.
На сайте Зеленского в пятницу был опубликован текст дополнения к указу о применении государственных санкций в отношении ряда компаний, среди которых зарегистрированные в Китае компании Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, Rui Jin Machinery Co. Ltd, and Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd.
Йемен - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
США ввели санкции против банка Йемена
Вчера, 17:29
Согласно документу, санкции включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийКИТАЙ
 
 
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