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Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний
Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний - 18.04.2025, ПРАЙМ
Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний
Владимир Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний, следует из указа, опубликованного в пятницу на его сайте. | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T14:29+0300
2025-04-18T14:29+0300
2025-04-18T14:29+0300
политика
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китай
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний, следует из указа, опубликованного в пятницу на его сайте. На сайте Зеленского в пятницу был опубликован текст дополнения к указу о применении государственных санкций в отношении ряда компаний, среди которых зарегистрированные в Китае компании Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, Rui Jin Machinery Co. Ltd, and Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd. Согласно документу, санкции включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
https://1prime.ru/20250417/sanktsii-856790442.html
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, КИТАЙ
Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний
Указ: Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский ввел санкции против трех зарегистрированных в Китае компаний, следует из указа, опубликованного в пятницу на его сайте.
На сайте Зеленского в пятницу был опубликован текст дополнения к указу о применении государственных санкций в отношении ряда компаний, среди которых зарегистрированные в Китае компании Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, Rui Jin Machinery Co. Ltd, and Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd.
США ввели санкции против банка Йемена
Согласно документу, санкции включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.