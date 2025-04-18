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Украина ввела санкции против 20 деятелей культуры и спорта России

Украина ввела санкции против 20 деятелей культуры и спорта России - 18.04.2025, ПРАЙМ

Украина ввела санкции против 20 деятелей культуры и спорта России

Владимир Зеленский подписал в пятницу указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, соответствующий документ опубликован на его... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T15:00+0300

2025-04-18T15:00+0300

2025-04-18T15:00+0300

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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал в пятницу указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, соответствующий документ опубликован на его сайте. Согласно указу, санкции вводятся против российских исполнителей Ярослава Дронова (Shaman), Николая Расторгуева, певца Александра Розенбаума, рок-музыканта Игоря Сукачева (Гарика Сукачева). Под санкции также попали актеры Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Оскар Кучера, артист цирка Юрий Куклачев артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин, а также актер театра и кино Евгений Миронов. Кроме того, в списке значатся российский актер Виталий Гогунский, сыгравший роль Кузи в сериале "Универ", а также фехтовальщица Софья Великая. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.

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