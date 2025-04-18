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"Сбер" спрогнозировал снижение ставок по рыночной ипотеке уже в мае - 18.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250418/sberbank-856812929.html
"Сбер" спрогнозировал снижение ставок по рыночной ипотеке уже в мае
"Сбер" спрогнозировал снижение ставок по рыночной ипотеке уже в мае - 18.04.2025, ПРАЙМ
"Сбер" спрогнозировал снижение ставок по рыночной ипотеке уже в мае
Ставки по рыночным ипотечным программам в РФ могут опуститься ниже 25% ближе к концу мая этого года, считает заместитель председателя правления Сбербанка... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T12:40+0300
2025-04-18T12:40+0300
экономика
банки
финансы
россия
москва
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Ставки по рыночным ипотечным программам в РФ могут опуститься ниже 25% ближе к концу мая этого года, считает заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. "Сейчас на рынке проходит активно информация о том, что Сбер и другие банки, в общем, активно снижают ставки, следуя за рынком. Мы думаем, что этот тренд продолжится. Наверное, ставку ниже 25%, рыночную, мы увидим, я думаю, ближе к концу мая. Это так, по тем трендам, которые мы наблюдаем. Ну и по госпрограммам вы видите тоже средний уровень ставок достаточно стабилен", - сказал он на конференции "Время изменений: жилье. От прогнозов к реальности". Согласно презентации Попова, средняя ставка по рыночной ипотеке в марте была 28,5%, а в апреле снизилась до 26,9%. Также он отметил, что нельзя сказать, что "ипотека встала", и что заемщики "не рассматривают ипотеку". Сбербанк с 1 апреля снизил ставки по рыночной ипотеке на 1,5-2 процентных пункта, минимальная ставка на первичное жилье теперь составит 25,4%, на вторичное - 25,8%.
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банки, финансы, россия, москва, анатолий попов
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Анатолий Попов
12:40 18.04.2025
 
"Сбер" спрогнозировал снижение ставок по рыночной ипотеке уже в мае

Попов: ставки по рыночным ипотечным программам в РФ могут опуститься ниже 25%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Ставки по рыночным ипотечным программам в РФ могут опуститься ниже 25% ближе к концу мая этого года, считает заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
"Сейчас на рынке проходит активно информация о том, что Сбер и другие банки, в общем, активно снижают ставки, следуя за рынком. Мы думаем, что этот тренд продолжится. Наверное, ставку ниже 25%, рыночную, мы увидим, я думаю, ближе к концу мая. Это так, по тем трендам, которые мы наблюдаем. Ну и по госпрограммам вы видите тоже средний уровень ставок достаточно стабилен", - сказал он на конференции "Время изменений: жилье. От прогнозов к реальности".
Согласно презентации Попова, средняя ставка по рыночной ипотеке в марте была 28,5%, а в апреле снизилась до 26,9%. Также он отметил, что нельзя сказать, что "ипотека встала", и что заемщики "не рассматривают ипотеку".
Сбербанк с 1 апреля снизил ставки по рыночной ипотеке на 1,5-2 процентных пункта, минимальная ставка на первичное жилье теперь составит 25,4%, на вторичное - 25,8%.
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
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ЭкономикаБанкиФинансыРОССИЯМОСКВААнатолий Попов
 
 
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