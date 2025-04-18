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Китай предупредил США об ответных мерах за введение судового сбора - 18.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Китай предупредил США об ответных мерах за введение судового сбора
Китай предупредил США об ответных мерах за введение судового сбора - 18.04.2025, ПРАЙМ
Китай предупредил США об ответных мерах за введение судового сбора
Пекин примет ответные меры в случае введения Вашингтоном сборов с судов китайского производства, об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР. | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T19:23+0300
2025-04-18T19:24+0300
экономика
китай
сша
торговая война
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ПЕКИН, 18 апр - ПРАЙМ. Пекин примет ответные меры в случае введения Вашингтоном сборов с судов китайского производства, об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР. Реакция КНР последовала в ответ на планы на введение США 17 апреля портового сбора с судов китайского производства. Новый сбор был введен в соответствии с разделом 301 "Закона о торговле" 1974 года, который наделяет американского президента правом принимать меры против других государств, если они наносят урон американской торговле или если их практики идут вразрез с международными договоренностями. Сбор будет взиматься с октября и будет повышаться в течение трех лет. "Китайская сторона выражает крайнее недовольство и решительный протест в связи с этим. &lt;...&gt; Китай будет внимательно следить за действиями США и решительно примет необходимые меры для защиты своих прав и интересов", - говорится в заявлении минкоммерции. Также в ведомстве повторили призыв к США уважать принципы рыночной экономики и справедливой конкуренции, а также "прекратить перекладывать ответственность и как можно раньше исправить ошибки".
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китай, сша, торговая война
Экономика, КИТАЙ, США, торговая война
19:23 18.04.2025 (обновлено: 19:24 18.04.2025)
 
Китай предупредил США об ответных мерах за введение судового сбора

Минкоммерции: КНР примет меры против США в случае введения сборов с судов Китая

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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ПЕКИН, 18 апр - ПРАЙМ. Пекин примет ответные меры в случае введения Вашингтоном сборов с судов китайского производства, об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
Реакция КНР последовала в ответ на планы на введение США 17 апреля портового сбора с судов китайского производства. Новый сбор был введен в соответствии с разделом 301 "Закона о торговле" 1974 года, который наделяет американского президента правом принимать меры против других государств, если они наносят урон американской торговле или если их практики идут вразрез с международными договоренностями. Сбор будет взиматься с октября и будет повышаться в течение трех лет.
"Китайская сторона выражает крайнее недовольство и решительный протест в связи с этим. <...> Китай будет внимательно следить за действиями США и решительно примет необходимые меры для защиты своих прав и интересов", - говорится в заявлении минкоммерции.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
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Также в ведомстве повторили призыв к США уважать принципы рыночной экономики и справедливой конкуренции, а также "прекратить перекладывать ответственность и как можно раньше исправить ошибки".
 
ЭкономикаКИТАЙСШАторговая война
 
 
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