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ЦБ подсчитал объем средств, не поступивших на эскроу-счета в январе-феврале - 18.04.2025, ПРАЙМ
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ЦБ подсчитал объем средств, не поступивших на эскроу-счета в январе-феврале
ЦБ подсчитал объем средств, не поступивших на эскроу-счета в январе-феврале - 18.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ подсчитал объем средств, не поступивших на эскроу-счета в январе-феврале
На эскроу-счета в январе-феврале 2025 года не поступило около 1 триллиона рублей, в основном из-за продажи жилья застройщиками в рассрочку, рассказал директор... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T11:52+0300
2025-04-18T11:52+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. На эскроу-счета в январе-феврале 2025 года не поступило около 1 триллиона рублей, в основном из-за продажи жилья застройщиками в рассрочку, рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов "По нашим оценкам &lt;...&gt; около 1 триллиона - объем средств, которые не пришли на эскроу-счета. То есть сделки были, но на эскроу сумма еще не пришла", - отметил он в ходе конференции Сбербанка. Согласно данным из его презентации, стоимость всех проданных по договорам долевого участия (ДДУ) объектов на первое марта 2025 года достигла 7,4 триллиона рублей, в то время как неоплаченная часть ДДУ составила 13% от этой суммы, то есть около 1 триллиона рублей. Данилов уточнил, что большую часть этих средств занимает рассрочка от застройщиков. Также вклад вносят схемы с аккредитивами и задержки по отчетности. По его словам, такая ситуация несет риск удорожания проектного финансирования для застройщиков, если взявшие рассрочку не будут вносить платежи.
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финансы, недвижимость, банки, москва, банк россия, сбербанк
Экономика, Финансы, Недвижимость, Банки, МОСКВА, банк Россия, Сбербанк
11:52 18.04.2025
 
ЦБ подсчитал объем средств, не поступивших на эскроу-счета в январе-феврале

Данилов: на эскроу-счета в январе-феврале не поступило около 1 трлн рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. На эскроу-счета в январе-феврале 2025 года не поступило около 1 триллиона рублей, в основном из-за продажи жилья застройщиками в рассрочку, рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов
"По нашим оценкам <...> около 1 триллиона - объем средств, которые не пришли на эскроу-счета. То есть сделки были, но на эскроу сумма еще не пришла", - отметил он в ходе конференции Сбербанка.
Согласно данным из его презентации, стоимость всех проданных по договорам долевого участия (ДДУ) объектов на первое марта 2025 года достигла 7,4 триллиона рублей, в то время как неоплаченная часть ДДУ составила 13% от этой суммы, то есть около 1 триллиона рублей.
Данилов уточнил, что большую часть этих средств занимает рассрочка от застройщиков. Также вклад вносят схемы с аккредитивами и задержки по отчетности. По его словам, такая ситуация несет риск удорожания проектного финансирования для застройщиков, если взявшие рассрочку не будут вносить платежи.
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