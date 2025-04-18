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ЦБ подсчитал объем средств, не поступивших на эскроу-счета в январе-феврале

ЦБ подсчитал объем средств, не поступивших на эскроу-счета в январе-феврале - 18.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ подсчитал объем средств, не поступивших на эскроу-счета в январе-феврале

На эскроу-счета в январе-феврале 2025 года не поступило около 1 триллиона рублей, в основном из-за продажи жилья застройщиками в рассрочку, рассказал директор... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T11:52+0300

2025-04-18T11:52+0300

2025-04-18T11:52+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. На эскроу-счета в январе-феврале 2025 года не поступило около 1 триллиона рублей, в основном из-за продажи жилья застройщиками в рассрочку, рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов "По нашим оценкам <...> около 1 триллиона - объем средств, которые не пришли на эскроу-счета. То есть сделки были, но на эскроу сумма еще не пришла", - отметил он в ходе конференции Сбербанка. Согласно данным из его презентации, стоимость всех проданных по договорам долевого участия (ДДУ) объектов на первое марта 2025 года достигла 7,4 триллиона рублей, в то время как неоплаченная часть ДДУ составила 13% от этой суммы, то есть около 1 триллиона рублей. Данилов уточнил, что большую часть этих средств занимает рассрочка от застройщиков. Также вклад вносят схемы с аккредитивами и задержки по отчетности. По его словам, такая ситуация несет риск удорожания проектного финансирования для застройщиков, если взявшие рассрочку не будут вносить платежи.

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