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США и Киев подписали меморандум по ресурсной сделке, заявила Свириденко - 18.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250418/sdelka-856799475.html
США и Киев подписали меморандум по ресурсной сделке, заявила Свириденко
США и Киев подписали меморандум по ресурсной сделке, заявила Свириденко - 18.04.2025, ПРАЙМ
США и Киев подписали меморандум по ресурсной сделке, заявила Свириденко
США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых, сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T00:02+0300
2025-04-18T00:03+0300
экономика
сша
украина
сделка
минералы
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых, сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.Ранее Свириденко заявила о прогрессе в работе над соглашением с США по ископаемым, в ближайшее время надеется на завершение формализации документа."Сегодня шагнули к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", - написала она на своей странице в соцсети.Она добавила, что впереди финализация текста соглашения и его подписание, дальше - ратификация парламентами.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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сша, украина, сделка, минералы
Экономика, США, УКРАИНА, сделка, минералы
00:02 18.04.2025 (обновлено: 00:03 18.04.2025)
 
США и Киев подписали меморандум по ресурсной сделке, заявила Свириденко

Свириденко: США и Киев подписали меморандум по заключению сделки по минералам

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых, сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Ранее Свириденко заявила о прогрессе в работе над соглашением с США по ископаемым, в ближайшее время надеется на завершение формализации документа.
"Сегодня шагнули к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", - написала она на своей странице в соцсети.
Она добавила, что впереди финализация текста соглашения и его подписание, дальше - ратификация парламентами.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
Вице-премьер Украины сообщила о продвижении в сделке с США по недрам
14 апреля, 14:21
 
ЭкономикаСШАУКРАИНАсделкаминералы
 
 
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