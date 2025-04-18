https://1prime.ru/20250418/sdelka-856799475.html

США и Киев подписали меморандум по ресурсной сделке, заявила Свириденко

США и Киев подписали меморандум по ресурсной сделке, заявила Свириденко - 18.04.2025, ПРАЙМ

США и Киев подписали меморандум по ресурсной сделке, заявила Свириденко

США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых, сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T00:02+0300

2025-04-18T00:02+0300

2025-04-18T00:03+0300

экономика

сша

украина

сделка

минералы

https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_12:0:1489:831_1920x0_80_0_0_7ddc577b09b92f8015b10aedb2c84585.jpg

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых, сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.Ранее Свириденко заявила о прогрессе в работе над соглашением с США по ископаемым, в ближайшее время надеется на завершение формализации документа."Сегодня шагнули к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", - написала она на своей странице в соцсети.Она добавила, что впереди финализация текста соглашения и его подписание, дальше - ратификация парламентами.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://1prime.ru/20250414/ukraina-856661571.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, сделка, минералы