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Сирия столкнулась с острой нехваткой наличных денег

Сирия столкнулась с острой нехваткой наличных денег - 18.04.2025, ПРАЙМ

Сирия столкнулась с острой нехваткой наличных денег

Сирийцы сталкиваются с острой нехваткой наличных денег ввиду введения властями ограничений на обналичивание средств, сообщил в пятницу французский телеканал... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T15:08+0300

2025-04-18T15:08+0300

2025-04-18T15:08+0300

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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Сирийцы сталкиваются с острой нехваткой наличных денег ввиду введения властями ограничений на обналичивание средств, сообщил в пятницу французский телеканал France 24. "Кризис ликвидности вынудил власти резко ограничить снятие наличных, в результате чего большая часть населения с трудом сводит концы с концами", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что владельцы частных пунктов обмена валют, чья работа была запрещена при правлении экс-президента Башара Асада, намеренно сокращали денежные потоки в сирийских фунтах, тем самым спровоцировав быстрые колебания на рынке валют. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

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финансы, сирия, деньги