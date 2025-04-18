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СМИ: Лидеры США и Бразилии восхищаются Путиным и презирают Зеленского
СМИ: Лидеры США и Бразилии восхищаются Путиным и презирают Зеленского - 18.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: Лидеры США и Бразилии восхищаются Путиным и презирают Зеленского
Президент США Дональд Трамп и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва восхищаются президентом России Владимиром Путиным и презирают Владимира Зеленского,... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T09:19+0300
2025-04-18T09:19+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва восхищаются президентом России Владимиром Путиным и презирают Владимира Зеленского, считает газета Globo. "Отношения между Лулой и Трампом остаются загадкой. Поражает их презрение к Владимиру Зеленскому и восхищение Владимиром Путиным", - пишет издание. Ранее директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник заявлял РИА Новости, что Трамп презирает Владимира Зеленского, что было публично продемонстрировано во время их перепалки в Белом доме, а вот российским лидером Владимиром Путиным, напротив, восхищается.
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общество , дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Политика, Общество , Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
СМИ: Лидеры США и Бразилии восхищаются Путиным и презирают Зеленского
Globo: Трамп и Лула да Силва восхищаются Путиным и презирают Зеленского
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва восхищаются президентом России Владимиром Путиным и презирают Владимира Зеленского, считает газета Globo.
"Отношения между Лулой и Трампом остаются загадкой. Поражает их презрение к Владимиру Зеленскому и восхищение Владимиром Путиным", - пишет издание.
Ранее директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник заявлял РИА Новости, что Трамп презирает Владимира Зеленского, что было публично продемонстрировано во время их перепалки в Белом доме, а вот российским лидером Владимиром Путиным, напротив, восхищается.
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