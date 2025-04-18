https://1prime.ru/20250418/smi-856805296.html

СМИ: Лидеры США и Бразилии восхищаются Путиным и презирают Зеленского

СМИ: Лидеры США и Бразилии восхищаются Путиным и презирают Зеленского - 18.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: Лидеры США и Бразилии восхищаются Путиным и презирают Зеленского

Президент США Дональд Трамп и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва восхищаются президентом России Владимиром Путиным и презирают Владимира Зеленского,... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T09:19+0300

2025-04-18T09:19+0300

2025-04-18T09:19+0300

политика

общество

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/11/856782194_0:130:3183:1920_1920x0_80_0_0_b5b56b00ef42d4a0806608654740d644.jpg

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва восхищаются президентом России Владимиром Путиным и презирают Владимира Зеленского, считает газета Globo. "Отношения между Лулой и Трампом остаются загадкой. Поражает их презрение к Владимиру Зеленскому и восхищение Владимиром Путиным", - пишет издание. Ранее директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник заявлял РИА Новости, что Трамп презирает Владимира Зеленского, что было публично продемонстрировано во время их перепалки в Белом доме, а вот российским лидером Владимиром Путиным, напротив, восхищается.

https://1prime.ru/20250417/peregovory-856797761.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский