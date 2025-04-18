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СМИ: введение пошлин Трампом может помешать доминированию США в ИИ

СМИ: введение пошлин Трампом может помешать доминированию США в ИИ - 18.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: введение пошлин Трампом может помешать доминированию США в ИИ

Руководители технологических компаний США и эксперты опасаются, что введение пошлин американским президентом Дональдом Трампом негативно скажется на усилиях... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T10:44+0300

2025-04-18T10:44+0300

2025-04-18T10:44+0300

экономика

сша

китай

дональд трамп

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Руководители технологических компаний США и эксперты опасаются, что введение пошлин американским президентом Дональдом Трампом негативно скажется на усилиях страны по доминированию в области технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет газета Financial Times. Издание отмечает, что представители отрасли считают, что "эскалация торговой войны" американским президентом, вероятно, помешает расширению американских вычислительных мощностей, поскольку меры могут привести к росту затрат на строительство заводов по производству полупроводников и центров обработки данных ИИ в США. Опасения касаются в том числе работы таких американских компаний, как OpenAI, Google и Microsoft, которые стремятся опередить Китай в создании передового ИИ. "Экономическая неопределенность, вызванная пошлинами Трампа, может стать самым большим барьером на пути к превосходству американского ИИ", - заявил изданию представитель консалтинговой компании SemiAnalysis Сраван Кундоджала. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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сша, китай, дональд трамп, financial times