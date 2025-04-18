https://1prime.ru/20250418/smi-856808621.html

СМИ: европейские чиновники хотели убедить США ужесточить позицию по России

СМИ: европейские чиновники хотели убедить США ужесточить позицию по России - 18.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: европейские чиновники хотели убедить США ужесточить позицию по России

Европейские чиновники на встрече с американской стороной хотели убедить Вашингтон в необходимости ужесточения позиции по отношению к России, сообщает издание... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T11:18+0300

2025-04-18T11:18+0300

2025-04-18T11:18+0300

политика

россия

украина

владимир зеленский

стив уиткофф

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/65/841256566_0:108:2400:1458_1920x0_80_0_0_389993a78b6998c968b53185a86bdfa3.jpg

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Европейские чиновники на встрече с американской стороной хотели убедить Вашингтон в необходимости ужесточения позиции по отношению к России, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники. "Европейские чиновники также хотели знать, какие действия рассматривает администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа, если не добьется прогресса от (президента РФ Владимира - ред.) Путина, и хотели убедить Вашингтон в необходимости ужесточить свою позицию по отношению к Москве, в том числе с помощью "масштабного" пакета санкций", - пишет Блумберг. Госсекретарь США Марко Рубио в четверг заявил, что прибыл в Париж с единственной целью - продвинуться в достижении урегулирования на Украине. Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По информации агентства Блумберг, переговоры были посвящены главным образом переходу к прекращению огня и установлению прочного мира в кратчайшие сроки. В частности, как отмечается, американская сторона указала, что хочет добиться полного прекращения огня "в течение нескольких недель". При этом, по словам собеседника агентства, участники встречи в Париже заявили американским чиновником, что полностью поддерживают главную цель Трампа по скорейшему урегулированию конфликта на Украине.

https://1prime.ru/20250417/tramp-856771929.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, владимир зеленский, стив уиткофф