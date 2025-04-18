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СМИ: ограничения Китая на металлы могут навредить здравоохранению США

СМИ: ограничения Китая на металлы могут навредить здравоохранению США - 18.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: ограничения Китая на металлы могут навредить здравоохранению США

Ограничения Китая на поставки редкоземельных металлов могут навредить здравоохранению США, поскольку эти металлы используются для некоторых видов лечения рака,... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T13:26+0300

2025-04-18T13:26+0300

2025-04-18T13:26+0300

экономика

китай

сша

washington post

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Ограничения Китая на поставки редкоземельных металлов могут навредить здравоохранению США, поскольку эти металлы используются для некоторых видов лечения рака, пишет газета Washington Post. Ранее минкоммерции КНР сообщило, что Китай ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с рядом редкоземельных металлов. "Китайские ограничения на продажу редкоземельных металлов могут навредить американскому здравоохранению... Многие в Вашингтоне сосредоточились на том, как новые китайские правила повлияют на армию США... Однако эксперты утверждают, что последствия для цепочек медицинских товаров не менее тревожны", - говорится в публикации. По данным издания, редкоземельные металлы используются для МРТ и некоторых видов лечения рака. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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китай

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китай, сша, washington post