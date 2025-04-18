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СМИ: Испания станет крупнейшим производителем снарядов в Европе

СМИ: Испания станет крупнейшим производителем снарядов в Европе - 18.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: Испания станет крупнейшим производителем снарядов в Европе

Компания Rheinmetall Expal Munitions увеличит производство снарядов на своем заводе под Мадридом до 450 тысяч единиц в год, что сделает Испанию крупнейшим... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T13:41+0300

2025-04-18T13:41+0300

2025-04-18T13:41+0300

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МАДРИД, 18 апр - ПРАЙМ. Компания Rheinmetall Expal Munitions увеличит производство снарядов на своем заводе под Мадридом до 450 тысяч единиц в год, что сделает Испанию крупнейшим производителем артиллерийских боеприпасов в Европе, сообщает газета ABC. "Армин Паппергер, генеральный директор компании (Rheinmetall), распорядился увеличить производство на этом заводе до 450 тысяч снарядов в год, что делает Испанию крупнейшим производителем артиллерийских боеприпасов в Европе", - пишет издание. По его информации, в начале года предприятие получило заказ на производство снарядов калибра 155 мм на сумму 21 миллион евро, после чего было принято решение об инвестициях в расширение мощностей для удовлетворения возросшего спроса. Испанская Rheinmetall Expal Munitions занимается выпуском минометных гранат, снарядов среднего калибра, взрывателей и систем реактивного залпового огня. Концерн Rheinmetall также строит аналогичный завод в немецком Унтерлюсе, где планирует производить до 350 тысяч снарядов в год. Суммарные инвестиции в новые мощности составят около 600 миллионов евро. Как уточнил Паппергер, часть компонентов, необходимых для производства, компания может изготавливать в США, где у нее десять производственных площадок, пишет газета. Это также позволит компенсировать ограничения, связанные с перегрузкой европейских поставщиков сырья и комплектующих. По оценке правительства Испании, рост оборонного заказа в стране активизировал деятельность более 550 предприятий и создал около 121 тысячи рабочих мест. Компания Rheinmetall является одним из крупнейших мировых производителей артиллерийских боеприпасов. В Евросоюзе выступают за снижение зависимости от поставок из США, однако полностью отказаться от американских мощностей пока невозможно.

https://1prime.ru/20250418/defence24-856812459.html

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бизнес, промышленность, испания, сша, европа, rheinmetall, ес