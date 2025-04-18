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СМИ: Киев ожидает увеличения роли США в обеспечении безопасности Украины

СМИ: Киев ожидает увеличения роли США в обеспечении безопасности Украины - 18.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: Киев ожидает увеличения роли США в обеспечении безопасности Украины

Украинские дипломаты надеются, что США после подписания сделки по минералам будут более охотно принимать участие в обеспечении безопасности Украины в будущем,... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T13:43+0300

2025-04-18T13:43+0300

2025-04-18T13:43+0300

политика

сша

украина

дональд трамп

джей ди вэнс

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Украинские дипломаты надеются, что США после подписания сделки по минералам будут более охотно принимать участие в обеспечении безопасности Украины в будущем, пишет издание Semafor. Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко в пятницу сообщила, что США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. "Украинские дипломаты надеются, что долгожданное соглашение с США по минеральным ресурсам может смягчить нежелание Вашингтона играть роль в обеспечении безопасности Украины в будущем", - говорится в материале издания. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, дональд трамп, джей ди вэнс