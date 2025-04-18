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СМИ: Киев ожидает увеличения роли США в обеспечении безопасности Украины - 18.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Киев ожидает увеличения роли США в обеспечении безопасности Украины
СМИ: Киев ожидает увеличения роли США в обеспечении безопасности Украины - 18.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: Киев ожидает увеличения роли США в обеспечении безопасности Украины
Украинские дипломаты надеются, что США после подписания сделки по минералам будут более охотно принимать участие в обеспечении безопасности Украины в будущем,... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T13:43+0300
2025-04-18T13:43+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
джей ди вэнс
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Украинские дипломаты надеются, что США после подписания сделки по минералам будут более охотно принимать участие в обеспечении безопасности Украины в будущем, пишет издание Semafor. Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко в пятницу сообщила, что США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. "Украинские дипломаты надеются, что долгожданное соглашение с США по минеральным ресурсам может смягчить нежелание Вашингтона играть роль в обеспечении безопасности Украины в будущем", - говорится в материале издания. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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сша, украина, дональд трамп, джей ди вэнс
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс
13:43 18.04.2025
 
СМИ: Киев ожидает увеличения роли США в обеспечении безопасности Украины

Semafor: Киев надеется на участие США в обеспечении безопасности Украины

© fotolia.com / Aleksej LeonovФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© fotolia.com / Aleksej Leonov
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Украинские дипломаты надеются, что США после подписания сделки по минералам будут более охотно принимать участие в обеспечении безопасности Украины в будущем, пишет издание Semafor.
Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко в пятницу сообщила, что США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых.
"Украинские дипломаты надеются, что долгожданное соглашение с США по минеральным ресурсам может смягчить нежелание Вашингтона играть роль в обеспечении безопасности Украины в будущем", - говорится в материале издания.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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