https://1prime.ru/20250418/smi-856815554.html
СМИ: Киев ожидает увеличения роли США в обеспечении безопасности Украины
СМИ: Киев ожидает увеличения роли США в обеспечении безопасности Украины - 18.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: Киев ожидает увеличения роли США в обеспечении безопасности Украины
Украинские дипломаты надеются, что США после подписания сделки по минералам будут более охотно принимать участие в обеспечении безопасности Украины в будущем,... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T13:43+0300
2025-04-18T13:43+0300
2025-04-18T13:43+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
джей ди вэнс
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/25/761892551_0:76:1917:1154_1920x0_80_0_0_f211fd85965792cdbd8e344ab43f4a03.jpg
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Украинские дипломаты надеются, что США после подписания сделки по минералам будут более охотно принимать участие в обеспечении безопасности Украины в будущем, пишет издание Semafor. Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко в пятницу сообщила, что США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. "Украинские дипломаты надеются, что долгожданное соглашение с США по минеральным ресурсам может смягчить нежелание Вашингтона играть роль в обеспечении безопасности Украины в будущем", - говорится в материале издания. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://1prime.ru/20250418/merts-856804572.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/25/761892551_139:0:1778:1229_1920x0_80_0_0_9d066854907b55b87b1fe0222be7fe94.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, дональд трамп, джей ди вэнс
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс
СМИ: Киев ожидает увеличения роли США в обеспечении безопасности Украины
Semafor: Киев надеется на участие США в обеспечении безопасности Украины
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Украинские дипломаты надеются, что США после подписания сделки по минералам будут более охотно принимать участие в обеспечении безопасности Украины в будущем, пишет издание Semafor.
Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко в пятницу сообщила, что США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых.
"Украинские дипломаты надеются, что долгожданное соглашение с США по минеральным ресурсам может смягчить нежелание Вашингтона играть роль в обеспечении безопасности Украины в будущем", - говорится в материале издания.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
"Готов стать целью". В США насторожились из-за плана Мерца по Украине