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СМИ узнали о решении ЕС в отношении авиационных санкций против России
СМИ узнали о решении ЕС в отношении авиационных санкций против России - 18.04.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о решении ЕС в отношении авиационных санкций против России
Страны ЕС не будут отменять авиационные санкции в отношении России. Об этом говорится в материале издания Politico со ссылкой на чиновника Европейской комиссии. | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T13:48+0300
2025-04-18T13:48+0300
2025-04-18T13:48+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Страны ЕС не будут отменять авиационные санкции в отношении России. Об этом говорится в материале издания Politico со ссылкой на чиновника Европейской комиссии. "Во-первых, ЕС твердо стоит на своем в том, что касается России, в том числе по вопросу о запрете на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство ЕС", - цитирует издание собеседника.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российская сторона выступила с предложением США вывести "Аэрофлот" из-под санкций в контексте обсуждения возобновления прямого авиасообщения, ответа пока не последовало. Собеседник издания также указал на якобы "серьезные вопросы безопасности", связанные с возможным открытием воздушного пространства ЕС для российских авиакомпаний, поскольку, по его словам, "неизвестно, проводилось ли надлежащее техническое обслуживание российских воздушных операторов и служб воздушного движения в течение последних трех лет".
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бизнес, ес, politico, россия
Экономика, Бизнес, ЕС, Politico, РОССИЯ
СМИ узнали о решении ЕС в отношении авиационных санкций против России
Politico: ЕС не намерен отменять авиационные санкции против России
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Страны ЕС не будут отменять авиационные санкции в отношении России. Об этом говорится в материале издания Politico со ссылкой на чиновника Европейской комиссии.
"Во-первых, ЕС твердо стоит на своем в том, что касается России, в том числе по вопросу о запрете на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство ЕС", - цитирует издание собеседника.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российская сторона выступила с предложением США вывести "Аэрофлот" из-под санкций в контексте обсуждения возобновления прямого авиасообщения, ответа пока не последовало.
Собеседник издания также указал на якобы "серьезные вопросы безопасности", связанные с возможным открытием воздушного пространства ЕС для российских авиакомпаний, поскольку, по его словам, "неизвестно, проводилось ли надлежащее техническое обслуживание российских воздушных операторов и служб воздушного движения в течение последних трех лет".
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