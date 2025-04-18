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В Киеве назвали дату переговоров с США по минералам - 18.04.2025, ПРАЙМ
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В Киеве назвали дату переговоров с США по минералам
В Киеве назвали дату переговоров с США по минералам - 18.04.2025, ПРАЙМ
В Киеве назвали дату переговоров с США по минералам
Украина и США начнут новый раунд переговоров по соглашению об ископаемых 24 апреля, сообщил украинский заместитель министра экономики Тарас Качка. | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T11:50+0300
2025-04-18T11:50+0300
экономика
украина
сша
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Украина и США начнут новый раунд переговоров по соглашению об ископаемых 24 апреля, сообщил украинский заместитель министра экономики Тарас Качка. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на подписанный меморандум о намерениях ранее в пятницу сообщал, что США и Украина планируют до 26 апреля завершить работу по соглашению об ископаемых. "Новый раунд переговоров начнется 24 апреля, мы сейчас работаем с юридическими командами – нашей и американской. Даже в онлайн и письменном порядке хотим снять технические вопросы, чтобы их сузить до наиболее чувствительных. Можно ли это будет закончить 26 апреля или нет, будет зависеть от того, насколько пройдут переговоры. Никто не обещает, что 26 апреля все закончится, такая амбиция есть. Есть понимание, чего хотят США – получить доход от инвестиций в Украину, для нас важно привлечение инвестиций, помощи, ищем, как эффективно это отобразить", - сказал Качка в эфире телеканала "Рада". Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее сообщала, что США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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украина, сша
Экономика, УКРАИНА, США
11:50 18.04.2025
 
В Киеве назвали дату переговоров с США по минералам

Качка: переговоры Украины и США по соглашению о ресурсах начнутся 24 апреля

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у Киевской городской администрации
Флаги у Киевской городской администрации - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Украина и США начнут новый раунд переговоров по соглашению об ископаемых 24 апреля, сообщил украинский заместитель министра экономики Тарас Качка.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на подписанный меморандум о намерениях ранее в пятницу сообщал, что США и Украина планируют до 26 апреля завершить работу по соглашению об ископаемых.
"Новый раунд переговоров начнется 24 апреля, мы сейчас работаем с юридическими командами – нашей и американской. Даже в онлайн и письменном порядке хотим снять технические вопросы, чтобы их сузить до наиболее чувствительных. Можно ли это будет закончить 26 апреля или нет, будет зависеть от того, насколько пройдут переговоры. Никто не обещает, что 26 апреля все закончится, такая амбиция есть. Есть понимание, чего хотят США – получить доход от инвестиций в Украину, для нас важно привлечение инвестиций, помощи, ищем, как эффективно это отобразить", - сказал Качка в эфире телеканала "Рада".
Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее сообщала, что США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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