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Исследование показало, сколько компаний в ФРГ наметили сокращение штата

Исследование показало, сколько компаний в ФРГ наметили сокращение штата - 18.04.2025, ПРАЙМ

Исследование показало, сколько компаний в ФРГ наметили сокращение штата

Более трети компаний в Германии планируют сократить рабочие места в этом году, свидетельствуют результаты исследования Института экономики Германии (IW). | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T14:36+0300

2025-04-18T14:36+0300

2025-04-18T14:37+0300

экономика

германия

сокращение сотрудников

исследование

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Более трети компаний в Германии планируют сократить рабочие места в этом году, свидетельствуют результаты исследования Института экономики Германии (IW). "Немецкая экономика находится в глубоком кризисе... Более чем каждая третья компания планирует инвестировать в текущем году меньше, чем в 2024 году. Около 35% компаний планируют сократить рабочие места", - говорится в пресс-релизе на сайте института. При этом приняли участие в опросе IW относительно их деловых ожиданий в этом году более 2 тысяч компаний. И особенно пессимистично настроены компании в строительном и промышленном секторе. Отмечается, что ситуация остается трудной еще с осени 2023 года, а объявленные американским президентом Дональдом Трампом пошлины дополнительно осложняют её. Как пояснил эксперт института Михаэль Грёмлинг, торговая война создает огромную нагрузку на компании и представляет собой серьезное испытание для немецкой экономики. "Новое правительство Германии должно предпринять ответные меры в тесном сотрудничестве с ЕС, чтобы обеспечить предприятиям как можно большую стабильность в эти нестабильные времена", - отметил он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля он объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://1prime.ru/20250405/sokrascheniya-856412782.html

германия

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германия, сокращение сотрудников, исследование