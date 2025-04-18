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Исследование показало, сколько компаний в ФРГ наметили сокращение штата - 18.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Исследование показало, сколько компаний в ФРГ наметили сокращение штата
Исследование показало, сколько компаний в ФРГ наметили сокращение штата - 18.04.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, сколько компаний в ФРГ наметили сокращение штата
Более трети компаний в Германии планируют сократить рабочие места в этом году, свидетельствуют результаты исследования Института экономики Германии (IW). | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T14:36+0300
2025-04-18T14:37+0300
экономика
германия
сокращение сотрудников
исследование
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Более трети компаний в Германии планируют сократить рабочие места в этом году, свидетельствуют результаты исследования Института экономики Германии (IW). "Немецкая экономика находится в глубоком кризисе... Более чем каждая третья компания планирует инвестировать в текущем году меньше, чем в 2024 году. Около 35% компаний планируют сократить рабочие места", - говорится в пресс-релизе на сайте института. При этом приняли участие в опросе IW относительно их деловых ожиданий в этом году более 2 тысяч компаний. И особенно пессимистично настроены компании в строительном и промышленном секторе. Отмечается, что ситуация остается трудной еще с осени 2023 года, а объявленные американским президентом Дональдом Трампом пошлины дополнительно осложняют её. Как пояснил эксперт института Михаэль Грёмлинг, торговая война создает огромную нагрузку на компании и представляет собой серьезное испытание для немецкой экономики. "Новое правительство Германии должно предпринять ответные меры в тесном сотрудничестве с ЕС, чтобы обеспечить предприятиям как можно большую стабильность в эти нестабильные времена", - отметил он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля он объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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германия, сокращение сотрудников, исследование
Экономика, ГЕРМАНИЯ, сокращение сотрудников, исследование
14:36 18.04.2025 (обновлено: 14:37 18.04.2025)
 
Исследование показало, сколько компаний в ФРГ наметили сокращение штата

Исследование IW: Более трети компаний в ФРГ планируют сокращения в 2025 году

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Более трети компаний в Германии планируют сократить рабочие места в этом году, свидетельствуют результаты исследования Института экономики Германии (IW).
"Немецкая экономика находится в глубоком кризисе... Более чем каждая третья компания планирует инвестировать в текущем году меньше, чем в 2024 году. Около 35% компаний планируют сократить рабочие места", - говорится в пресс-релизе на сайте института.
При этом приняли участие в опросе IW относительно их деловых ожиданий в этом году более 2 тысяч компаний. И особенно пессимистично настроены компании в строительном и промышленном секторе.
Отмечается, что ситуация остается трудной еще с осени 2023 года, а объявленные американским президентом Дональдом Трампом пошлины дополнительно осложняют её. Как пояснил эксперт института Михаэль Грёмлинг, торговая война создает огромную нагрузку на компании и представляет собой серьезное испытание для немецкой экономики.
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"Новое правительство Германии должно предпринять ответные меры в тесном сотрудничестве с ЕС, чтобы обеспечить предприятиям как можно большую стабильность в эти нестабильные времена", - отметил он.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля он объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯсокращение сотрудниковисследование
 
 
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