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"Обойдемся": Китай отвернулся от США и сделал ставку на Россию

"Обойдемся": Китай отвернулся от США и сделал ставку на Россию - 18.04.2025, ПРАЙМ

"Обойдемся": Китай отвернулся от США и сделал ставку на Россию

На фоне торговой войны с США Китай временно приостановил закупки американского сжиженного природного газа (СПГ), говорится в материале агентства РИА Новости. | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T08:37+0300

2025-04-18T08:37+0300

2025-04-18T08:37+0300

энергетика

сша

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спг

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. На фоне торговой войны с США Китай временно приостановил закупки американского сжиженного природного газа (СПГ), говорится в материале агентства РИА Новости.Американские поставки Пекин намерен заменить российскими. В прошлом году Китай получил 8,3 миллиона тонн СПГ из России. Аналитики предполагают, что прекращение импорта из США может продолжаться долго, так как Китай не рискует и будет перепродавать уже законтрактованные объемы, не заключая новые соглашения.Кроме того, дополнительные пошлины и сборы затронули в первую очередь поставщиков с внешнего рынка, поэтому китайские импортеры переориентируются на другие страны. Посол Китая в Москве заявил о намерении Пекина увеличить закупки у стабильных и проверенных партнеров, включая Россию."К слову, возобновляется производство на "Арктик СПГ-2" — что странным образом совпало с осложнением отношений между Вашингтоном и Пекином. Возможно, это свидетельствует о готовности Китая приобретать еще больше газа", — рассказал в беседе с изданием член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.Трубопровод "Сила Сибири-2", который должен был связать Ямал на севере России с Китаем через Монголию, стал объектом сомнений относительно его перспектив. Эксперты указывают на изменения в международной экономике и рост свободных объемов СПГ, что может привести к потере актуальности инвестиций в трубопровод.Хотя проект "Сила Сибири-2" заморожен, Россия продолжает развивать другие проекты СПГ, такие как "Ямал СПГ", "Сахалин-2", "Арктик СПГ-2", "Мурманск СПГ", "Арктик СПГ-1" и "Обь СПГ". Эти проекты являются частью стратегии страны, которая планирует достичь производства СПГ в объеме 90-105 миллионов тонн в год к 2050 году.

https://1prime.ru/20250417/gaz-856795856.html

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сша, китай, спг