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"Обойдемся": Китай отвернулся от США и сделал ставку на Россию
"Обойдемся": Китай отвернулся от США и сделал ставку на Россию - 18.04.2025, ПРАЙМ
"Обойдемся": Китай отвернулся от США и сделал ставку на Россию
На фоне торговой войны с США Китай временно приостановил закупки американского сжиженного природного газа (СПГ), говорится в материале агентства РИА Новости. | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T08:37+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. На фоне торговой войны с США Китай временно приостановил закупки американского сжиженного природного газа (СПГ), говорится в материале агентства РИА Новости.Американские поставки Пекин намерен заменить российскими. В прошлом году Китай получил 8,3 миллиона тонн СПГ из России. Аналитики предполагают, что прекращение импорта из США может продолжаться долго, так как Китай не рискует и будет перепродавать уже законтрактованные объемы, не заключая новые соглашения.Кроме того, дополнительные пошлины и сборы затронули в первую очередь поставщиков с внешнего рынка, поэтому китайские импортеры переориентируются на другие страны. Посол Китая в Москве заявил о намерении Пекина увеличить закупки у стабильных и проверенных партнеров, включая Россию."К слову, возобновляется производство на "Арктик СПГ-2" — что странным образом совпало с осложнением отношений между Вашингтоном и Пекином. Возможно, это свидетельствует о готовности Китая приобретать еще больше газа", — рассказал в беседе с изданием член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.Трубопровод "Сила Сибири-2", который должен был связать Ямал на севере России с Китаем через Монголию, стал объектом сомнений относительно его перспектив. Эксперты указывают на изменения в международной экономике и рост свободных объемов СПГ, что может привести к потере актуальности инвестиций в трубопровод.Хотя проект "Сила Сибири-2" заморожен, Россия продолжает развивать другие проекты СПГ, такие как "Ямал СПГ", "Сахалин-2", "Арктик СПГ-2", "Мурманск СПГ", "Арктик СПГ-1" и "Обь СПГ". Эти проекты являются частью стратегии страны, которая планирует достичь производства СПГ в объеме 90-105 миллионов тонн в год к 2050 году.
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сша, китай, спг
Энергетика, США, КИТАЙ, СПГ
"Обойдемся": Китай отвернулся от США и сделал ставку на Россию
Экономист Марышев: Китай может полностью отказаться от СПГ из США
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ.
На фоне торговой войны с США Китай временно приостановил закупки американского сжиженного природного газа (СПГ), говорится
в материале агентства РИА Новости.
Американские поставки Пекин намерен заменить российскими. В прошлом году Китай получил 8,3 миллиона тонн СПГ из России. Аналитики предполагают, что прекращение импорта из США может продолжаться долго, так как Китай не рискует и будет перепродавать уже законтрактованные объемы, не заключая новые соглашения.
Кроме того, дополнительные пошлины и сборы затронули в первую очередь поставщиков с внешнего рынка, поэтому китайские импортеры переориентируются на другие страны. Посол Китая в Москве заявил о намерении Пекина увеличить закупки у стабильных и проверенных партнеров, включая Россию.
"К слову, возобновляется производство на "Арктик СПГ-2" — что странным образом совпало с осложнением отношений между Вашингтоном и Пекином. Возможно, это свидетельствует о готовности Китая приобретать еще больше газа", — рассказал в беседе с изданием член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.
Трубопровод "Сила Сибири-2", который должен был связать Ямал на севере России с Китаем через Монголию, стал объектом сомнений относительно его перспектив. Эксперты указывают на изменения в международной экономике и рост свободных объемов СПГ, что может привести к потере актуальности инвестиций в трубопровод.
Хотя проект "Сила Сибири-2" заморожен, Россия продолжает развивать другие проекты СПГ, такие как "Ямал СПГ", "Сахалин-2", "Арктик СПГ-2", "Мурманск СПГ", "Арктик СПГ-1" и "Обь СПГ". Эти проекты являются частью стратегии страны, которая планирует достичь производства СПГ в объеме 90-105 миллионов тонн в год к 2050 году.
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